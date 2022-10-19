- 22 января
- 19:34 Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Аугсбург» (4:3) и поднялась в зону еврокубков
- 19 октября 2022
- 23:38 Кубок Германии. «Бавария» одержала волевую победу над «Аугсбургом» (5:2)
- 18 сентября 2022
- 10:55 «Бавария» проиграла «Аугсбургу» не только по счету, но и по хG
- 00:44 Нагельсман после поражения от «Аугсбурга» обвинил игроков «Баварии» в равнодушии 5
- 17 сентября 2022
- 18:37 Бундеслига. «Бавария» проиграла «Аугсбургу» и четвертый раз подряд потеряла очки, «Боруссия» Д победила в рурском дерби 1
- 13 августа 2022
- 18:44 Бундеслига. «Байер» Лунева, «РБ Лейпциг» Тедеско и «Герта» Шварца потеряли очки во втором туре
- 17 июля 2022
- 16:29 «Не сказали бы, что будем скучать». «Аугсбург» – об уходе Левандовски из Бундеслиги
- 18 июня 2022
- 14:36 Главный скаут «Аугсбурга»: «Никогда в жизни не рассматривали Рассказова»
- 9 апреля 2022
- 18:32 Бундеслига. Гол Левандовски с пенальти принес «Баварии» победу над «Аугсбургом»
- 12 марта 2022
- 10:18 Второй матч «Майнца» подряд перенесен из-за коронавируса
- 27 февраля 2022
- 21:29 Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Аугсбургом»
- 5 февраля 2022
- 19:26 Бундеслига. «Кельн» обыграл «Фрайбург», «Унион» уступил «Аугсбургу»
- 29 января 2022
- 17:58 Полузащитник «Сампдории» Торсби заинтересовал «Спартак» и «Локомотив» 7
- 22 января 2022
- 19:26 Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Хоффенхайм», «Байер» разгромил «Аугсбург» и другие результаты
- 8 января 2022
- 19:34 Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско разгромил «Майнц», «Байер» при Луневе в запасе сыграл вничью с «Унионом» 1
- 3 января 2022
- 17:54 Фото «Аугсбург» купил 18-летнего американца Пепи за 20 миллионов
- 2 января 2022
- 08:48 Пепи перейдет из «Далласа» в «Аугсбург» (Фабрицио Романо). Трансфер побьет три рекорда
- 16 декабря 2021
- 00:29 Бундеслига. «Боруссия» Д благодаря дублю Холанда победила «Гройтер Фюрт», «Лейпциг» Тедеско упустил три очка в матче с «Аугсбургом»
- 20 ноября 2021
- 00:23 Бундеслига. «Аугсбург» впервые с 2014 года победил дома «Баварию» 4
- 6 ноября 2021
- 19:30 Бундеслига. «Бавария» победила «Фрайбург», Левандовски забил 13-й гол в чемпионате 1
- 22 октября 2021
- 23:26 Бундеслига. «Майнц» разгромил «Аугсбург» и поднялся в зону еврокубков 1