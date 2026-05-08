9 мая состоится матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Аугсбург» примет мeнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча соседей по турнирной таблице обещает быть напряжeнной. Хозяева не проигрывают пять туров подряд, а гости одержали сенсационную победу над дортмундской «Боруссией».

«Аугсбург»

Баварцы подходят к матчу после гостевой победы над «Вердером» (3:1) и не проигрывают на протяжении пяти последних туров. Команда стабильно забивает в шести последних матчах и демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Антон Каде с 6 голами в 27 матчах является лучшим бомбардиром. «Аугсбург» пропускает в восьми последних матчах, но не проигрывает в 5 последних домашних встречах против «Боруссии» М.

«Боруссия» М

Гладбахцы подходят к матчу после сенсационной домашней победы над дортмундской «Боруссией» (1:0) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Харис Табакович с 14 голами в 34 матчах является лучшим бомбардиром. «Боруссия» М пропускает в среднем 0.80 гола за игру и не проигрывает в 7 из 9 последних матчей. Гладбахцы забивают в 5 из 7 последних очных встреч против «Аугсбурга».

Факты о командах

«Аугсбург»

Не проигрывает в 5 последних матчах Бундеслиги

Забивает в 6 последних матчах Бундеслиги

Пропускает в 8 последних матчах Бундеслиги

В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 5 последних домашних матчах против «Боруссии» М

«Боруссия» М

Не проигрывает в 3 последних матчах Бундеслиги

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

В среднем: 0.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 из 7 последних очных матчей против «Аугсбурга»

Победа над дортмундской «Боруссией» (1:0) в прошлом туре

Прогноз на матч «Аугсбург» – «Боруссия» М

«Аугсбург» имеет преимущество домашнего поля и не проигрывает в пяти последних матчах, демонстрируя отличную результативность. «Боруссия» М находится на эмоциональном подъeме после победы над лидером, но демонстрирует скромную атакующую игру. Ожидаем, что хозяева как минимум не уступят в результативном матче.

Рекомендованные ставки