Матч 1-го тура немецкой Бундеслиги между «Аугсбургом» и гельзенкирхенским «Шальке» пройдет 30 августа в Аугсбурге на стадионе «ВВК-Арена». Хозяева уверенно стартовали в Кубке Германии, разгромив «Энерги» (2:0), и не проигрывают дома в пяти последних матчах. Гости также прошли в следующий раунд Кубка, обыграв «Халлешер» (5:2), и имеют впечатляющую выездную серию – четыре победы подряд в гостях в Бундеслиге. При этом в личных встречах на поле «Аугсбурга» «Шальке» не проигрывает в семи из девяти последних матчей. Сможет ли хозяева прервать эту тенденцию или гости продолжат успешно играть в Аугсбурге?

Кто победит в матче

«Аугсбург» подходит к игре в хорошей форме – команда не проигрывает в пяти последних домашних матчах. В атаке хозяева действуют сверхрезультативно: в среднем за последние пять игр они забивают 4,2 гола за встречу, однако стоит учитывать, что это были матчи против слабых соперников (разгром «Шваца» 15:0 и другие товарищеские встречи). В защите «Аугсбург» пропускает в среднем 1,4 гола за игру, что указывает на определенную уязвимость. В личных встречах с «Шальке» хозяева забивают регулярно – в четырeх последних матчах против этого соперника они поражали ворота. Домашнее поле и поддержка трибун на «ВВК-Арене» добавляют уверенности, но соперник имеет отличную выездную статистику именно против «Аугсбурга».

«Шальке» также находится в хорошем расположении духа – команда выиграла четыре последних выездных матча в Бундеслиге. В атаке гости действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,6 гола за встречу. Однако оборона «Шальке» небезупречна – пропускает в среднем 1,8 гола за игру, а в трeх последних матчах неизменно получает гол в свои ворота. Особенно важно, что в гостях у «Аугсбурга» «Шальке» не проигрывает в семи из девяти последних очных встреч, а также забивает в пяти из семи последних матчей против этого соперника. Это говорит о тактической эффективности гостей на чужом поле.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Шальке». Гости имеют отличную выездную форму, уверенно играют против «Аугсбурга» на его поле и регулярно забивают, тогда как хозяева, при всей своей домашней надeжности, пропускают достаточно много и не могут похвастаться стабильностью в защите против этого соперника.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Шальке» имеет общее преимущество – 11 побед против 4 у «Аугсбурга» при 10 ничьих. Однако последние матчи складываются в пользу хозяев: «Аугсбург» выиграл в Кубке Германии 2024 (3:0) и в Бундеслиге 2022 (3:2). Тем не менее на выезде «Шальке» традиционно силeн – он не проигрывает в семи из девяти последних гостевых матчей против «Аугсбурга». Текущая выездная форма гостей (четыре победы подряд) лишь подтверждает эту тенденцию. Это создаeт психологическое преимущество для «Шальке» перед предстоящей игрой.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Шальке». Гости имеют отличную выездную форму, уверенно играют в Аугсбурге и регулярно забивают хозяевам, тогда как «Аугсбург», при всей своей домашней стабильности, уступает в очной статистике на своeм поле. Рекомендуемая ставка – победа «Шальке» с коэффициентом 3.20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Бундеслиги между «Аугсбургом» и «Шальке» состоится 30 августа в Аугсбурге на стадионе «ВВК-Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Okko.