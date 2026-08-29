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«Аугсбург» – «Шальке»: кто победит в матче 1-го тура Бундеслиги 2026/2027

29 августа 2026 9:43
Аугсбург - Шальке-04
30 авг. 2026, воскресенье 18:30 | Германия. Бундеслига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
3.20
Победа «Шальке»
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Матч 1-го тура немецкой Бундеслиги между «Аугсбургом» и гельзенкирхенским «Шальке» пройдет 30 августа в Аугсбурге на стадионе «ВВК-Арена». Хозяева уверенно стартовали в Кубке Германии, разгромив «Энерги» (2:0), и не проигрывают дома в пяти последних матчах. Гости также прошли в следующий раунд Кубка, обыграв «Халлешер» (5:2), и имеют впечатляющую выездную серию – четыре победы подряд в гостях в Бундеслиге. При этом в личных встречах на поле «Аугсбурга» «Шальке» не проигрывает в семи из девяти последних матчей. Сможет ли хозяева прервать эту тенденцию или гости продолжат успешно играть в Аугсбурге?

Кто победит в матче

«Аугсбург» подходит к игре в хорошей форме – команда не проигрывает в пяти последних домашних матчах. В атаке хозяева действуют сверхрезультативно: в среднем за последние пять игр они забивают 4,2 гола за встречу, однако стоит учитывать, что это были матчи против слабых соперников (разгром «Шваца» 15:0 и другие товарищеские встречи). В защите «Аугсбург» пропускает в среднем 1,4 гола за игру, что указывает на определенную уязвимость. В личных встречах с «Шальке» хозяева забивают регулярно – в четырeх последних матчах против этого соперника они поражали ворота. Домашнее поле и поддержка трибун на «ВВК-Арене» добавляют уверенности, но соперник имеет отличную выездную статистику именно против «Аугсбурга».

«Шальке» также находится в хорошем расположении духа – команда выиграла четыре последних выездных матча в Бундеслиге. В атаке гости действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,6 гола за встречу. Однако оборона «Шальке» небезупречна – пропускает в среднем 1,8 гола за игру, а в трeх последних матчах неизменно получает гол в свои ворота. Особенно важно, что в гостях у «Аугсбурга» «Шальке» не проигрывает в семи из девяти последних очных встреч, а также забивает в пяти из семи последних матчей против этого соперника. Это говорит о тактической эффективности гостей на чужом поле.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Шальке». Гости имеют отличную выездную форму, уверенно играют против «Аугсбурга» на его поле и регулярно забивают, тогда как хозяева, при всей своей домашней надeжности, пропускают достаточно много и не могут похвастаться стабильностью в защите против этого соперника.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Шальке» имеет общее преимущество – 11 побед против 4 у «Аугсбурга» при 10 ничьих. Однако последние матчи складываются в пользу хозяев: «Аугсбург» выиграл в Кубке Германии 2024 (3:0) и в Бундеслиге 2022 (3:2). Тем не менее на выезде «Шальке» традиционно силeн – он не проигрывает в семи из девяти последних гостевых матчей против «Аугсбурга». Текущая выездная форма гостей (четыре победы подряд) лишь подтверждает эту тенденцию. Это создаeт психологическое преимущество для «Шальке» перед предстоящей игрой.

Личные встречи
Побед - 5 (20%)
Ничьих - 9 (36%)
Побед - 11 (44%)
30
Забитых мячей
36
1.2
В среднем за матч
1.44
3:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
2 : 3
02.10.2022
Аугсбург
Самая крупная ничья
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
2 : 2
13.12.2020
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
3 : 0
30.08.2026
Шальке-04
Германия. Кубок, 2 раунд
Аугсбург
3 : 0
29.10.2024
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
1 : 1
18.03.2023
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
2 : 3
02.10.2022
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
1 : 0
11.04.2021
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
2 : 2
13.12.2020
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 27 тур
Шальке-04
0 : 3
24.05.2020
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
2 : 3
03.11.2019
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 32 тур
Шальке-04
0 : 0
05.05.2019
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Аугсбург
1 : 1
15.12.2018
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 33 тур
Аугсбург
1 : 2
05.05.2018
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 16 тур
Шальке-04
3 : 2
13.12.2017
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Шальке-04
3 : 0
12.03.2017
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
15.10.2016
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
1 : 1
07.05.2016
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 16 тур
Аугсбург
2 : 1
13.12.2015
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
0 : 0
05.04.2015
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
1 : 0
31.10.2014
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
1 : 2
14.03.2014
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
4 : 1
05.10.2013
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
0 : 0
26.01.2013
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
3 : 1
01.09.2012
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 32 тур
Аугсбург
1 : 1
22.04.2012
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
3 : 1
04.12.2011
Аугсбург
Германия. Кубок, 1/8 финала
Аугсбург
0 : 1
21.12.2010
Шальке-04
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
16
Хеннес Беренс
ЛЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Calvin Brackelmann
ЦЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
19
Робин Фельхауэр
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
32
Фабиан Ридер
(К) ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Шальке-04
1
Лорис Кариус
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
5
Тимо Беккер
(К) ЦЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
33
Vitalie Becker
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
6
Рон Шалленберг
ОП
23
Soufian El-Faouzi
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
37
Tim Schnitzer
ЦП
21
Мерт Кемюр
АП
39
Ученна Огунду
ЦФ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Шальке-04
22
Кевин Мюллер
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
43
Mertcan Ayhan
ЦЗ
13
Сатоси Танака
ОП
14
Яник Бахман
ЦП
38
Luca Vozar
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
7
Эдин Джеко
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Дамен
40
Бэнкс
5
Матсима
2
16
Беренс
19
Фельхауэр
14
Вольф
4
Массенго
32
Ридер
30
Каде
11
Грегоритч
4-2-1-1-2
1
Кариус
5
Беккер
4
Куруджай
33
25
Катич
21
Любичич
6
Шалленберг
23
24
Аушиш
9
Силла
20
Адаму
19
Фельхауэр
21
Кемюр
21
Кемюр
19
Фельхауэр
32
Ридер
14
Кайтель
14
Кайтель
32
Ридер
11
Грегоритч
9
Рибейру
9
Рибейру
11
Грегоритч
14
Вольф
7
Соль
7
Соль
14
Вольф
2
6
Гаувелеув
6
Гаувелеув
2
4
Куруджай
8
Вебер
8
Вебер
4
Куруджай
33
8
Госенс
8
Госенс
33
20
Адаму
29
Эбимбе
29
Эбимбе
20
Адаму
25
Катич
7
Джеко
7
Джеко
25
Катич
24
Аушиш
43
43
24
Аушиш
Остались в запасе
Аугсбург
Шальке-04
39
Ученна Огунду
ЦФ
22
Недилько Лабрович
ВР
37
Tim Schnitzer
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Баум
22
Кевин Мюллер
ВР
13
Сатоси Танака
ОП
14
Яник Бахман
ЦП
38
Luca Vozar
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
39
Ученна Огунду
ЦФ
22
Недилько Лабрович
ВР
37
Tim Schnitzer
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Остались в запасе
22
Кевин Мюллер
ВР
13
Сатоси Танака
ОП
14
Яник Бахман
ЦП
38
Luca Vozar
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Мирон Муслич
Аугсбург
Точно не сыграют
Тим Брайтхаупт
ОП
Стив Мунье
ЦФ
Шальке-04
Точно не сыграют
Кенан Караман
ЦФ
Эмиль Хойлунд
ЦФ
Томаш Калас
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Шальке». Гости имеют отличную выездную форму, уверенно играют в Аугсбурге и регулярно забивают хозяевам, тогда как «Аугсбург», при всей своей домашней стабильности, уступает в очной статистике на своeм поле. Рекомендуемая ставка – победа «Шальке» с коэффициентом 3.20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Бундеслиги между «Аугсбургом» и «Шальке» состоится 30 августа в Аугсбурге на стадионе «ВВК-Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Okko.

«Аугсбург» – «Шальке»: смотреть онлайн.

3.20
Победа «Шальке»
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Шальке-04 Аугсбург
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