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Аугсбург - Шальке-04
Аугсбург - Шальке-04: обзор матча 22 апреля 2012
Аугсбург
22.04.2012, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
6'
С. Лангкамп
38'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Шальке-04
Замена
Т. Пукки
️️️️
Рауль
Желтая карточка
Ж. Матип
Желтая карточка
Х. Хосогаи
Замена
Т. Вернер
️️️️
А. Беллингаузен
Замена
Э. Капллани
️️️️
М. Ндженг
Замена
М. Хегер
️️️️
Д. Фарфан
Желтая карточка
Т. Оэрль
Желтая карточка
М. Хегер
Замена
Я. Моравек
️️️️
Д. Байер
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
+1
Замена
С. Эскудеро
️️️️
К. Метцельдер
Желтая карточка
Д. Байер
Желтая карточка
К. Метцельдер
ГОЛ! 1:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Ж. Матип
ГОЛ! 1:0!
С. Лангкамп
Пас отдал
М. Ндженг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Жоэль Матип
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
13
Джермейн Джонс
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦП
7
Рауль
АП
8
Джефферсон Фарфан
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
23
Эндрю Синкала
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
3-2-4-1
1
Йенцш
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
4
Лангкамп
21
Хосогаи
22
Озтрзолек
11
Беллингаузен
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
8
Ндженг
20
Оэрль
4-2-3-1
1
Уннершталь
2
Учида
21
Метцельдер
5
Хеведес
32
Матип
90
Холтби
7
Обаси Огбуке
8
Фарфан
7
Рауль
13
Джонс
21
Хунтелаар
8
Ндженг
9
Капллани
9
Капллани
8
Ндженг
11
Беллингаузен
17
Вернер
17
Вернер
11
Беллингаузен
10
Байер
30
Моравек
30
Моравек
10
Байер
21
Метцельдер
18
Эскудеро
18
Эскудеро
21
Метцельдер
8
Фарфан
6
Хегер
6
Хегер
8
Фарфан
7
Рауль
20
Пукки
20
Пукки
7
Рауль
Остались в запасе
Аугсбург
Шальке-04
23
Эндрю Синкала
ЦП
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
8
Лоренцо Давидс
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
33
Матиас Шобер
ВР
2
Тим Хогланд
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
23
Эндрю Синкала
ЦП
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
8
Лоренцо Давидс
ЦП
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
2
Тим Хогланд
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Аугсбург - Шальке-04
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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