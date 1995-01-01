Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Симон Йенцш

    Вратарь
    Имя Симон
    Фамилия Йенцш
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Дюссельдорф
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 4 мая 1976 (46 лет)
    Рост 196
    Вес 97
    • Читайте нас: 
    11