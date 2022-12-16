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Джефферсон Фарфан
#8 | Нападающий
Имя
Джефферсон
Фамилия
Фарфан
Состав
Без клуба
Родной город
Лима
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
28 октября 1984 (38 лет)
Рост
178
Вес
84
Статистика
Новости
Статьи
Посты
16 декабря 2022
19:56
Фарфан объявил о завершении карьеры. Он становился чемпионом России с «Локомотивом»
3
6 декабря 2022
01:11
Семин отреагировал на новость о завершении карьеры Фарфана
5 декабря 2022
20:34
В Перу сообщили, что чемпион России в составе «Локо» Фарфан завершил карьеру
30 ноября 2021
14:33
Фото
Экс-форвард «Локомотива» Фарфан стал чемпионом Перу
1
7 апреля 2021
10:53
Видео
Лига 1. Фарфан забил в первом матче после возвращения в «Альянсу Лима» и принес победу над «Депортиво Мунисипаль»
1
24 марта 2021
10:26
Фото
«Альянса Лима» подписала 36-летнего Фарфана
3
11 ноября 2020
10:04
Врач «Локомотива»: «Фарфан приехал из сборной, а у него одна ягодица в полтора раза больше другой»
10
1 ноября 2020
09:10
El Bocon: 36-летний чемпион России Фарфан близок к возвращению в «Альянсу Лима»
14 августа 2020
12:48
Семин – о встрече болельщиков «Локомотива» с клубом: «Очередное неуважение к людям, которые приносят клубу деньги»
13
6 августа 2020
08:33
Фото
Семин – Фарфану «Джеф, не обижайся. «Локомотиву» и Хвича не подошeл»
12
5 августа 2020
20:33
Фарфан – об уходе из «Локомотива»: «Все стороны были настроены продолжать. Я чувствовал себя в клубе как дома»
2
19:54
Фото
Геркус – об уходе Фарфана из «Локомотива»: «Конец легендарной истории»
3
17:55
Фото
«Локомотив» подтвердил уход Фарфана
9
17:48
Metaratings: «Локомотив» не стал предлагать Фарфану новый контракт из-за лимита на легионеров
2
26 июля 2020
16:01
«СЭ»: «Локомотив» предложил 35-летнему Фарфану новый контракт
14
17 июля 2020
22:35
Metaratings: «Локомотив» не будет продлевать контракт с Фарфаном, он уйдет по окончании сезона
5
14 июля 2020
20:49
Журналист Кабрера: «Фарфан продлил контракт с «Локомотивом»
13 июля 2020
08:37
Фарфан: «Я – боец. Всегда преодолевал сложные ситуации в жизни»
2
12 июля 2020
18:37
РПЛ. Фарфан спас «Локо» от поражения в своем первом матче за 14 месяцев
29
18:17
Фарфан вышел на поле впервые с июня прошлого года
4
7 июля 2020
14:26
Фото
Фарфан вернулся к тренировкам с «Локомотивом»
7 июня 2020
12:47
Фарфан – о коронавирусе: «Даже из-за похмелья голова меньше болела»
1
4 июня 2020
11:37
Фарфан вылечился от коронавируса
2 июня 2020
13:30
Бывший селекционер «Локо» – о Фарфане: «Семин просыпается, а на завтраке сидит новый футболист. Звонит мне: «Кто это?»
3
28 мая 2020
21:45
Врач «Локомотива» – о заболевших коронавирусом: «Фарфана ничего не беспокоит, Баринов, Тугарев и Коченков чувствуют себя хорошо»
23 мая 2020
11:07
Фото
Фарфан поблагодарил болельщиков за поддержку. Перуанец болеет коронавирусом
1
19 мая 2020
17:30
Селюк: «Даю прогноз: коронавирус найдут в тех клубах РПЛ, которые не хотели доигрывать»
4
17 мая 2020
18:59
Metaratings: Эдер, Фарфан, Мариу и Рыбус покинут «Локомотив» по окончании сезона
12
16:49
«Шальке» пожелал выздоровления Фарфану
08:42
Фарфан – о заражении коронавирусом: «Чувствую себя хорошо, смотрю футбол»
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