Фарфан – об уходе из «Локомотива»: «Все стороны были настроены продолжать. Я чувствовал себя в клубе как дома»

Нападающий Джефферсон Фарфан оставил пост в инстаграме по случаю ухода из «Локомотива». С ним не стали продлевать контракт.
«Выражаю слова благодарности «Локомотиву» за замечательное приключение. Я чувствовал себя как дома. Все стороны были настроены на продолжение, но таков футбол. Часто приходится принимать решения, чтобы двигаться вперед. Спасибо всем за поддержку», – написал перуанец.
- Футболист перешел в столичный клуб в 2017 году.
- Он становился с «Локомотивом» чемпионом России.
- «Локомотив» в прошлом сезоне РПЛ финишировал вторым.
Источник: инстаграм Джефферсона Фарфана