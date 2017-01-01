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    Фарфан – об уходе из «Локомотива»: «Все стороны были настроены продолжать. Я чувствовал себя в клубе как дома»

    Нападающий Джефферсон Фарфан оставил пост в инстаграме по случаю ухода из «Локомотива». С ним не стали продлевать контракт.

    «Выражаю слова благодарности «Локомотиву» за замечательное приключение. Я чувствовал себя как дома. Все стороны были настроены на продолжение, но таков футбол. Часто приходится принимать решения, чтобы двигаться вперед. Спасибо всем за поддержку», – написал перуанец.

    • Футболист перешел в столичный клуб в 2017 году.
    • Он становился с «Локомотивом» чемпионом России.
    • «Локомотив» в прошлом сезоне РПЛ финишировал вторым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Джефферсона Фарфана

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    Сегодня, 20:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1563

      Semenycch 1 час назад

      Двигаться куда? Сколько тебе лет, парень?

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