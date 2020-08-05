Фарфан – об уходе из «Локомотива»: «Все стороны были настроены продолжать. Я чувствовал себя в клубе как дома»

Нападающий Джефферсон Фарфан оставил пост в инстаграме по случаю ухода из «Локомотива». С ним не стали продлевать контракт.

«Выражаю слова благодарности «Локомотиву» за замечательное приключение. Я чувствовал себя как дома. Все стороны были настроены на продолжение, но таков футбол. Часто приходится принимать решения, чтобы двигаться вперед. Спасибо всем за поддержку», – написал перуанец.