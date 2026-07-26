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  • Российский футбольный клуб потерял почти все имущество в результате пожара

Российский футбольный клуб потерял почти все имущество в результате пожара

Вчера, 22:56
4

В ночь на 26 июля на тренировочной базе пятигорского футбольного клуба «Машук-КМВ» произошел масштабный пожар, в результате которого имуществу команды был нанесен серьезный ущерб. Об этом сообщила пресс-служба команды, выступающий во Второй лиге.

«В ночь на 26 июля, ориентировочно с 2:30 до 3:00, на территории базы футбольного клуба «Машук-КМВ» произошло крупное возгорание. Огонь полностью уничтожил третий этаж здания, где проживало большинство футболистов команды. В результате пожара сгорели вся клубная экипировка, тренировочный инвентарь, клубная техника, документация, а также личные вещи сотрудников, тренерского штаба и игроков.

В момент возгорания на базе находился просмотровый футболист. Несмотря на то, что пожар начался глубокой ночью, ему удалось своевременно проснуться и самостоятельно покинуть здание. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время причины произошедшего устанавливаются компетентными службами. На месте продолжают работать специалисты. Футбольный клуб «Машук-КМВ» понeс серьeзные потери. Практически всe имущество, необходимое для полноценного функционирования команды, было уничтожено огнeм.

Несмотря на произошедшую трагедию, сегодня наша команда вышла на матч с «Волгарeм». Игроки, тренерский штаб и сотрудники клуба приехали на игру, уже зная о случившемся. Для всех нас это стало тяжeлым эмоциональным ударом. Однако команда проявила настоящий характер, сплочeнность и профессионализм.

Тренерский штаб во главе с Артуром Умамудиновичем Садировым сделал всe возможное, чтобы поддержать команду и настроить футболистов на этот важный матч. Несмотря на тяжелейшие обстоятельства, наши парни нашли в себе силы выйти на поле и достойно представить клуб. Ребята справились с этим испытанием и ещe раз доказали, что «Машук-КМВ» – это одна большая семья, способная преодолевать любые трудности. Мы продолжим бороться, работать и отдавать все силы ради клуба и наших болельщиков.

Самое главное – в результате пожара никто не пострадал.

О дальнейшем развитии ситуации и последующих решениях футбольный клуб «Машук-КМВ» сообщит дополнительно через свои официальные информационные ресурсы», – говорится в сообщении клуба.

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Источник: телеграм-канал «Машук-КМВ»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Машук-КМВ
Комментарии (4)
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DMитрий
1785096032
РФС обязан помочь и хорошо бы всем клубам России сбросить кто сколько сможет монет.
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Император 1
1785096215
Надеюсь, какая-то страховка была или РФС поможет (хотя чего от этих жмотов ждать). Удачи Машуку.
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werbimilop
1785097117
Каждый день ставлю на матчи по футболу. Играю с прoгнозами от сервиса «ставка_прогноз _ру». Найдите в Яндексе. С 2013 года работают. Гарантии на все прoгнозы.
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evgevg13
1785098841
Нельзя терять ещё один клуб. Обязаны помочь.
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