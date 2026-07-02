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«Волгарь» продлил контракт с голеадором сборной России

Вчера, 15:25
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Игорь Колыванов продлил контракт с «Волгарем» из Второй лиги и продолжит тренировать астраханский клуб.

Специалист возглавил команду в мае этого года. За это время «Волгарь» провeл под его руководством семь матчей: четыре победы, две ничьи и одно поражение.

«Желаем Игорю Владимировичу плодотворной работы и успеха на посту главного тренера футбольного клуба «Волгарь», – написали астраханцы.

  • В качестве игрока уроженец Москвы провел 35 матчей за сборную России, забил 12 голов.
  • Футболист выступал в Италии за «Фоджу» и «Болонью». Больше всего матчей в карьере Колыванов провел за «Динамо».
  • Колыванов, будучи тренером, выводил в РПЛ «Уфу» в 2014 году.

Фото: телеграм-канал «Волгаря»

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Источник: официальный сайт «Волгаря»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Россия. Премьер-лига Волгарь Россия Колыванов Игорь
Комментарии (1)
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Император 1
1782996979
Кто заголовок пишет совсем ***** что-ли
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