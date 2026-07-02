«Волгарь» продлил контракт с голеадором сборной России

Игорь Колыванов продлил контракт с «Волгарем» из Второй лиги и продолжит тренировать астраханский клуб.

Специалист возглавил команду в мае этого года. За это время «Волгарь» провeл под его руководством семь матчей: четыре победы, две ничьи и одно поражение.

«Желаем Игорю Владимировичу плодотворной работы и успеха на посту главного тренера футбольного клуба «Волгарь», – написали астраханцы.

В качестве игрока уроженец Москвы провел 35 матчей за сборную России, забил 12 голов.

Футболист выступал в Италии за «Фоджу» и «Болонью». Больше всего матчей в карьере Колыванов провел за «Динамо».

Колыванов, будучи тренером, выводил в РПЛ «Уфу» в 2014 году.

Фото: телеграм-канал «Волгаря»