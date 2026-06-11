Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Прогноз Колыванова на выступление России на ЧМ-2026

11 июня, 14:23
4

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов предположил, как команда выступила бы на чемпионате мира-2026.

«У меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что Россия вышла бы в плей-офф на чемпионате мира по футболу, если бы принимала в нем участие. На мой взгляд, в этом году на мировом первенстве будет очень много сборных, которые объективно намного слабее нашей национальной команды.

А дальнейшие перспективы подопечных Валерия Карпина на мундиале зависели бы от того, какое место они заняли на групповом этапе – первое или второе. Мне кажется, что всем понятно: тем коллективам, которые становятся победителями своих групп, достаются соперники намного слабее. Но я это лишь предполагаю, так как без участия в отборочном турнире сложно оценивать уровень российских футболистов», – сказал Колыванов.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
  • В нем впервые выступит 48 команд.
  • Финал состоится в Нью-Йорке.

Еще по теме:
Капитан Тринидада и Тобаго оценил уровень сборной России: «Много игроков, чтобы сделать что-то великое» 1
Монсон – о ЧМ-2026: «Не буду следить, потому что Россия не участвует. Вся атмосфера омрачена войнами» 4
Пост жены Карпина по случаю годовщины свадьбы 5
Источник: «РБ Спорт»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Волгарь Россия Колыванов Игорь
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1781177978
Ну хоть не сказал, что дошли бы до финала, и то ладно.
Ответить
k611
1781178050
Что про это говорить если нас там нет. А на счёт выхода из группы это же наши, тут сложно что-то прогнозировать. Например на ЧМ 2014 наши не смогли выйти из группы с Бельгией, Юж Кореей и Алжиром. 1:0 проиграли Бельгии, а с остальными соперниками сыграли вничью 1:1. Что сложная группа была что ли...
Ответить
Красногвардейчик
1781178078
Если например к нам в группу Буркина Фасо, Кубу, Вьетнам, Папуа Гвинею....то шансы были бы очень хорошие, даже с Карпиным))
Ответить
...уефан
1781179116
...дятел задал вопрос. Дятел ответил дятлу...
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
9
Звезды Голливуда посетили стартовую игру сборной США на ЧМ-2026
08:16
«Остался только один мяч»: сборную Англии обокрали в США во время ЧМ-2026
06:16
3
ЧМ-2026. США стартовали с разгромной победы над Парагваем (4:1)
06:02
4
Новый клуб Юрана, решение «ПСЖ» по Батракову, воспитанник «Манчестер Сити» – в РПЛ и другие новости
01:03
Аленичев уличил бывшего игрока «Зенита» в неэтичном поведении
00:33
1
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
00:15
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
Инсайдер сообщил, когда Модрич закончит карьеру
Вчера, 23:16
3
Генич одним словом описал церемонию открытия ЧМ-2026 в Канаде
Вчера, 22:51
3
Все новости
Все новости
Почеттино прокомментировал разгромную победу США над Парагваем в матче ЧМ-2026
08:58
Бышовец – об участнике ЧМ-2026: «Какие были основы физподготовки при мне, такие остались и сейчас»
08:45
Стало известно, сыграет ли Неймар в первом матче сборной Бразилии на ЧМ-2026
08:30
Видео всех голов Чемпионата мира 2026
08:25
ВидеоОбзор матча США – Парагвай: голы и лучшие моменты (Видео)
06:03
Аршавин вынес вердикт сборной Португалии перед ЧМ-2026
00:53
1
Рой Кин раскритиковал футболиста «Локомотива»
00:48
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
ВидеоОбзор матча Канада – Босния и Герцеговина: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 23:58
ФотоИгрок Боснии и Герцеговины вынес мяч из пустых ворот
Вчера, 23:54
ФИФА ответила на претензии в завышении посещаемости ЧМ-2026
Вчера, 23:36
Трамп лично напутствовал сборную США на ЧМ-2026
Вчера, 23:24
Генич одним словом описал церемонию открытия ЧМ-2026 в Канаде
Вчера, 22:51
3
Ибрагимович назвал сборную, которую будет поддерживать на ЧМ-2026
Вчера, 22:37
Роналду выступил с обращением к болельщикам сборной Португалии
Вчера, 21:26
3
Бывшего игрока «Арсенала» не пустили на ЧМ-2026 из-за обвинения в изнасиловании
Вчера, 20:44
2
Смородская назвала «цирком» участие одной из сборных на ЧМ-2026
Вчера, 20:39
6
Сборной России предрекли выход в четвертьфинал в случае участия на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
ВидеоДва фаната заработают по 50 тысяч за просмотр всех матчей ЧМ-2026 в прозрачном кубе
Вчера, 19:29
2
ВидеоРоналду попал в курьезную ситуацию на встрече с премьер-министром Португалии
Вчера, 18:46
2
Аршавин предположил, кто станет главным разочарованием ЧМ-2026
Вчера, 17:57
8
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
Вчера, 17:46
1
В Белом доме сказали, чего ждать от Трампа на ЧМ-2026
Вчера, 17:08
6
Аршавин ответил, кого будет поддерживать на ЧМ-2026
Вчера, 16:55
Роналду сказал, чего ждет от игры Португалии на ЧМ-2026
Вчера, 16:46
2
Экс-игрок сборной Франции – о недопуске судьи из Сомали: «Я вижу этот привкус расизма»
Вчера, 14:49
7
Мбаппе оценил возможность стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Вчера, 13:39
Дуглас Сантос объяснил, почему Анчелотти взял игроков «Зенита» в сборную Бразилии на ЧМ-2026
Вчера, 12:10
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 