Появилась информация о ситуации с контрактом Барко в «Спартаке»

«Спартак» не может договориться о продлении контракта с полузащитником Эсекьелем Барко. Об этом сообщил агент Тимур Лепсая.

– С нами был его агент, с которым я много лет дружу... И нет договоренности. На сегодняшний день договоренности нет. И в срок упирается, и в выплаты упирается.

– Ну это правда, что он хочет пять лет контракта?

– Ему дали четыре года контракта, и по срокам есть вопросы. Там самые большие проблемы со сроками выплат. Там есть подъемные и есть агентские, и «Спартак» их разбивает, ни футболиста, ни агента это не устраивает. Поэтому не стоит затягивать до последнего момента переподписание футболиста.

– Ну а станет трагедией, если сейчас, за год до окончания контракта, он развернется и скажет: «Я не буду переподписывать»?

– Что вся армия болельщиков красно-белых сделает? Они же захейтят всех! Они сами себя поставили в тупик.