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Появилась информация о ситуации с контрактом Барко в «Спартаке»

Сегодня, 04:45
15

«Спартак» не может договориться о продлении контракта с полузащитником Эсекьелем Барко. Об этом сообщил агент Тимур Лепсая.

– С нами был его агент, с которым я много лет дружу... И нет договоренности. На сегодняшний день договоренности нет. И в срок упирается, и в выплаты упирается.

– Ну это правда, что он хочет пять лет контракта?

– Ему дали четыре года контракта, и по срокам есть вопросы. Там самые большие проблемы со сроками выплат. Там есть подъемные и есть агентские, и «Спартак» их разбивает, ни футболиста, ни агента это не устраивает. Поэтому не стоит затягивать до последнего момента переподписание футболиста.

– Ну а станет трагедией, если сейчас, за год до окончания контракта, он развернется и скажет: «Я не буду переподписывать»?

– Что вся армия болельщиков красно-белых сделает? Они же захейтят всех! Они сами себя поставили в тупик.

  • Интерес к 27-летнему аргентинцу ранее проявлял «Индепендьенте».
  • Барко пополнил состав красно-белых летом 2024 года, перейдя из «Ривер Плейта». Его действующее соглашение рассчитано до 2027 года.
  • В прошлом сезоне полузащитник провел 37 матчей, забил 8 мячей и отдал 9 голевых передач.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (15)
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ТяжелаяАртиллерия
1784774065
Парень на проктолога в старости хочет по-больше отложить, правильно делает.
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subbotaspartak
1784776376
Каких 5 лет, 4...Последняя попытка на сезон. А там поглядеть, если хорошо вести будет...
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ПалкоВводецъ007
1784784618
Барко еще в прошлом году перестал играть за свинарню. Скоро радостно сбежит и смачно харкнет на кб ромбик. Гыгыгы
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oyabun
1784789911
Мы и так не можем подписать нового нападающего никак, надо хотя бы своих ведущих игроков не терять. Замены то всё равно не предвидится, при всех минусах Барко.
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Cleaner
1784793073
Игрок и его агент обеспечивают свое безбедное будущее, и это совершенно нормально. И плевать им на "армию болельщиков". Если не договорятся, Барко всегда в Зенит может пристроиться...)))
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