Названа сумма, которую «Лион» требует от «Спартака» за Виньяса

Стало известно, за какую сумму «Леон» готов расстаться с Федерико Виньясом.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Уругвая может перейти в «Спартак». Московский клуб уже вступил в переговоры.

«Леон» хочет выручить от продажи Виньяса 15 миллионов евро.