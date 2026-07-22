Названа сумма, которую «Лион» требует от «Спартака» за Виньяса

Стало известно, за какую сумму «Леон» готов расстаться с Федерико Виньясом.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Уругвая может перейти в «Спартак». Московский клуб уже вступил в переговоры.
«Леон» хочет выручить от продажи Виньяса 15 миллионов евро.
- Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего уругвайского форварда в 4 миллиона евро.
- Последние два сезона Виньяс провел в аренде в испанском «Овьедо». В прошедшем сезоне он забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах Ла Лиги.
- Также нападающий сыграл 3 матча на чемпионате мира-2026 и не отметился результативными действиями.
Источник: «Спорт-Экспресс»