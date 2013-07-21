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Кубок лиг Северной Америки
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Леон
€ 8 млн
Леон
Леон
Кубок лиг Северной Америки
Стадион:
Эстадио Леон
Сайт:
http://www.clubleon.mx/
Тренер:
Эдуардо Бериццо
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«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
13 августа
У «Спартака» сорвался трансфер игрока сборной Уругвая
29 июля
6
Агенты Виньяса высказались об интересе из России
22 июля
2
«Спартак» поборется за форварда сборной Уругвая
21 июля
13
«Спартак» готов заплатить 17 миллионов за уругвайского форварда, который стоит в 4 раза дешевле
1 июля
38
Хамес подписал контракт с 13-м клубом в карьере
6 февраля
Названы еще 2 звездных футболиста, которых может подписать «Актобе»
25 января
2
«Барселона» просила ФИФА включить ее в число участников клубного ЧМ-2025
2025.06.15 21:36
2
Месси вступил в перепалку с Хамесом: «Ты много говоришь»
2025.06.11 23:20
4
CAS вынес решение по мексиканскому клубу, исключенному с клубного ЧМ-2025
2025.05.06 18:58
ФИФА исключила участника клубного ЧМ-2025
2025.03.21 18:55
3
Видео
33-летний Хамес подписал контракт с новым клубом
2025.01.14 07:43
2
Мексиканский рекордсмен ЧМ объявил о завершении карьеры
2024.11.08 16:54
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
2024.02.29 15:59
3
Стал известен соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу КЧМ
2023.12.15 19:26
Стали известны все участники клубного ЧМ-2023
2023.11.05 09:38
1
Давила попрощался с предыдущим клубом перед трансфером в ЦСКА
2023.08.21 09:57
2
ЦСКА перечислил 5 миллионов чилийскому нападающему
2023.08.19 12:20
2
Давила выкупит себя у «Леона» за 5 миллионов и перейдет в ЦСКА на этой неделе
2023.08.03 14:25
6
ЦСКА нашел способ заполучить Давилу в обход санкций
2023.07.24 10:29
3
Переход Давилы в ЦСКА сорвался из-за антироссийских санкций
2023.07.22 11:43
4
ЦСКА определился с размером предложения по чилийцу Давиле
2023.07.21 13:40
Видео
В Мексике арбитр ударил футболиста ногой в пах: ему грозит пожизненное отстранение
2023.04.03 10:23
Агент Акино: «Спартак» – потрясающий клуб, но мы не контактировали»
2020.11.28 12:46
2
Американец Донован возобновил карьеру в Мексике и сказал, что не верит в «стену Трампа»
2018.01.20 01:49
1
Главные новости
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
4
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
4
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
7
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
7
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
1
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