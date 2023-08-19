ЦСКА перечислил 5 миллионов чилийскому нападающему

Да были бы игроки, а то Леон, Пачука, что за клубы? А деньги неплохие перечисляют.
ЦСКА близок к подписанию форварда «Леона» Виктора Давилы.
Футболист уже получил деньги от московского клуба. Сообщалось, что речь идет о 5 миллионах долларов.
25-летний чилиец должен передать эту сумму «Леону» в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта.
Когда документы будут оформлены, нападающий перейдет в ЦСКА в качестве свободного агента.
Такой способ позволит сторонам завершить сделку по Давиле в обход санкций.