ЦСКА перечислил 5 миллионов чилийскому нападающему

ЦСКА близок к подписанию форварда «Леона» Виктора Давилы.

Футболист уже получил деньги от московского клуба. Сообщалось, что речь идет о 5 миллионах долларов.

25-летний чилиец должен передать эту сумму «Леону» в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта.

Когда документы будут оформлены, нападающий перейдет в ЦСКА в качестве свободного агента.

Такой способ позволит сторонам завершить сделку по Давиле в обход санкций.

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