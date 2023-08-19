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    ЦСКА перечислил 5 миллионов чилийскому нападающему

    ЦСКА близок к подписанию форварда «Леона» Виктора Давилы.

    Футболист уже получил деньги от московского клуба. Сообщалось, что речь идет о 5 миллионах долларов.

    25-летний чилиец должен передать эту сумму «Леону» в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта.

    Когда документы будут оформлены, нападающий перейдет в ЦСКА в качестве свободного агента.

    Такой способ позволит сторонам завершить сделку по Давиле в обход санкций.

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    Источник: «Первый спорт»

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    Сегодня, 12:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1430

      SLADE2019 29 минут назад

      Да были бы игроки, а то Леон, Пачука, что за клубы? А деньги неплохие перечисляют.

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      Рейтинг: +2690

      Болотоход 45 минут назад

      Кинут конюшню))) Короче шлак! Стата ни о чем! Но стойлу сейчас лиж бы кого((( бабла нету. Хоть давалка перейдет((!!

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