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Америка
Виктор Давила
€ 3 млн
Виктор Давила
Америка
4 ноября 1997 (28), Икике
#11 | Нападающий
173 см
Чили
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Трансферы
Фото
Давила надел форму «Зенита» с кубкового матча питерцев с ЦСКА
2025.12.25 08:16
Фото
Бывший игрок ЦСКА выложил фото в футболке «Зенита»
2025.12.24 23:25
2
ЦСКА расплатился с «Херенвеном» за трансфер Эджуке
2025.01.27 15:24
1
Бывший игрок ЦСКА помог клубу избавиться от трансферного бана
2025.01.25 17:21
1
ЦСКА продал Давилу из-за жены: она отказалась жить в России
2024.09.16 20:33
ЦСКА объявил об уходе Давилы – игрок сам выкупил себя
2024.09.15 19:17
3
ЦСКА принял улучшенное предложение «Америки» по Давиле
2024.09.13 17:42
2
ЦСКА не отдавал Давилу в аренду: «Переговоры продолжаются»
2024.09.13 15:47
5
Нападающий ЦСКА перешел в «Америку»
2024.09.13 08:31
5
В ЦСКА прояснили ситуацию с Давилой и Гуарирапой
2024.09.11 23:36
Подробности предложения «Америки» по Давиле, которое отклонило ЦСКА
2024.09.11 22:34
1
ЦСКА заблокировал уход Давилы и поставил ультиматум «Америке»
2024.09.11 21:35
1
Купленный за 5 миллионов Давила покидает ЦСКА
2024.09.11 20:44
5
Отбор к ЧМ-2026. Аргентина разгромила Чили с Давилой и Гальдамесом
2024.09.06 08:07
Жена разрешила Давиле вернуться в ЦСКА
2024.07.21 17:09
6
У ЦСКА нет предложений по Давиле
2024.07.17 10:53
3
Реакция ЦСКА на невозвращение Давилы из отпуска
2024.07.16 19:17
6
Давила не возвращается в ЦСКА из Южной Америки – известна причина
2024.07.16 18:32
5
В ЦСКА высказались о возможном уходе Давилы
2024.07.05 13:12
Кубок Америки. Аргентина в концовке вырвала победу в матче с Чили Давилы и вышла в плей-офф
2024.06.26 06:02
Чили – Аргентина: Месси и Давила – в стартовых составах своих команд
2024.06.26 03:35
11 футболистов из российских клубов сыграют на Кубке Америки
2024.06.18 11:16
17
Нападающий ЦСКА забил два гола в товарищеском матче за сборную Чили
2024.06.12 08:05
Видео
Давила оценил свой гол «Балтике» ударом через себя
2024.04.03 21:10
1
Фонбет Кубок России. Гол Давилы принес ЦСКА победу над «Балтикой» в Калининграде
2024.04.03 20:11
7
Видео
Давила забил гол в ворота «Балтики» ударом через себя
2024.04.03 19:48
1
Товарищеский матч. 1+1 Давилы помогли Чили разгромить Албанию (3:0)
2024.03.23 12:38
В ЦСКА объяснили, почему не продали Давилу за 6 миллионов
2024.02.09 17:50
ЦСКА не продал своего легионера за 6 миллионов
2024.02.09 14:36
Чилиец из ЦСКА назвал три вещи, которые ему нравятся в Москве
2024.01.24 18:31
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