Кубок Америки. Аргентина в концовке вырвала победу в матче с Чили Давилы и вышла в плей-офф

Аргентина обыграла Чили (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки.

Аргентина атаковала и создавала моменты, но долгое время не могла поразить ворота чилийцев. На помощь команде Лионеля Скалони пришел форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. Именно он принес аргентинской сборной три очка, забив на 88-й минуте.

Отметим, что футболист ЦСКА Виктор Давила отыграл весь поединок, но ничем примечательным не запомнился.

Благодаря этому результату Аргентина заработала 6 турнирных баллов. Чили по-прежнему имеет в своем активе 1 очко.

Кубок Америки. Групповой этап. 2-й тур

Чили – Аргентина – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Мартинес, 88;

Календарь Кубка Америки

Результаты Кубка Америки