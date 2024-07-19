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  • Мак Аллистер высказался о ситуации с расистской кричалкой сборной Аргентины

Мак Аллистер высказался о ситуации с расистской кричалкой сборной Аргентины

19 июля 2024, 10:57
5

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер прокомментировал кричалку футболистов национальной команды в адрес французских игроков. Скандал разразился после публикации хавбеком аргентинцев Энцо Фернандесом видеозаписи со скандированием.

«Нужно быть осторожнее в том, что ты говоришь и делаешь, особенно в Европе, где чувствительность гораздо выше. Реальность такова, что мы не расистская страна. Мы не привыкли так много говорить о расизме. Да, конечно, это очень важная тема.

Энцо уже извинился и объяснил, что произошло. Я не думаю, что по этой теме есть еще что-то сказать. Мы знаем Энцо. Мы знаем, что он никогда не сделал бы этого с плохими намерениями. Он не такой. Он не расист.

Как я уже сказал, нужно быть очень осторожным. Думаю, самое главное то, что Энцо принес извинения. Это следует ценить», – сказал Мак Аллистер.

  • Во время празднования победы в финале Кубке Америки над Колумбией (1:0), игроки сборной Аргентины спели расистскую кричалку, в которой затрагивали происхождение родителей игроков сборной Франции.
  • Энцо Фернандес вел трансляцию видео празднования, но через некоторое время прервал ее. Позднее он принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по «Челси».
  • Сообщалось о начале проверок инцидента со стороны ФИФА и лондонского клуба.

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Источник: Metro
Кубок Америки Аргентина Ливерпуль Мак Аллистер Алексис
Комментарии (5)
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Spartak_forv@
1721376283
Чувствительность к расистским шуткам,высказываниям выше.Сомневаюсь,что в южной Америке можно задеть кого-то констатацией факта черной кожи (кроме Винисиуса,само собой)
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...короче
1721376898
...запретить все "кричалки", "сопелки" и "пыхтелки"!)...
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1721381044
El Pistolero крут
Ответить
Pooodle
1721390649
Энцо в 23 года Чемпион мира и Латинской Америки. Даже если из сборной попрут, не так обидно будет, так как самое важное он уже выиграл. А в чувствительной Европе могут быть проблемы. Из Челси выгонят, и вряд-ли какой клуб возьмет. ЛЧ не светит. Придется в Ривер Плейт возвращаться и Либертаторес только брать! Если бы ****** Альварес эту песню пел в прямом эфире, ему было бы вообще пофиг. Он все важные турниры уже выиграл! Гы-гы-гы!
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