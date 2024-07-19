Мак Аллистер высказался о ситуации с расистской кричалкой сборной Аргентины

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер прокомментировал кричалку футболистов национальной команды в адрес французских игроков. Скандал разразился после публикации хавбеком аргентинцев Энцо Фернандесом видеозаписи со скандированием.

«Нужно быть осторожнее в том, что ты говоришь и делаешь, особенно в Европе, где чувствительность гораздо выше. Реальность такова, что мы не расистская страна. Мы не привыкли так много говорить о расизме. Да, конечно, это очень важная тема.

Энцо уже извинился и объяснил, что произошло. Я не думаю, что по этой теме есть еще что-то сказать. Мы знаем Энцо. Мы знаем, что он никогда не сделал бы этого с плохими намерениями. Он не такой. Он не расист.

Как я уже сказал, нужно быть очень осторожным. Думаю, самое главное то, что Энцо принес извинения. Это следует ценить», – сказал Мак Аллистер.