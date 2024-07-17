ФИФА проведет проверку из-за исполнения расистской кричалки игроками сборной Аргентины

ФИФА выпустила заявление в связи с инцидентом, произошедшим при праздновании сборной Аргентины победы в Кубке Америки.
«ФИФА стало известно о видеозаписи, распространяемой в социальных сетях, и инцидент расследуется. ФИФА решительно осуждает любую форму дискриминации со стороны кого бы то ни было, включая игроков, болельщиков и официальных лиц», – говорится в заявлении.
- Во время празднования победы в финале Кубке Америки над Колумбией (1:0), игроки сборной Аргентины спели расистскую кричалку, в которой затрагивали происхождение родителей игроков сборной Франции.
- Энцо Фернандес вел трансляцию видео празднования, но через некоторое время прервал ее.
- Федерация французского футбола подала жалобу на поведение игроков южноамериканской команды.
Источник: RMC Sport