ФИФА проведет проверку из-за исполнения расистской кричалки игроками сборной Аргентины

ФИФА выпустила заявление в связи с инцидентом, произошедшим при праздновании сборной Аргентины победы в Кубке Америки.

«ФИФА стало известно о видеозаписи, распространяемой в социальных сетях, и инцидент расследуется. ФИФА решительно осуждает любую форму дискриминации со стороны кого бы то ни было, включая игроков, болельщиков и официальных лиц», – говорится в заявлении.