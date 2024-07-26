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Галлас высказался о расистской кричалке аргентинцев

26 июля 2024, 20:23

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции в интервью Gambling Zone Вильям Галлас высказался о реакции на кричалку игроков сборной Аргентины о французских футболистах.

«Никто глубоко не вникает в смысл таких кричалок, это своеобразная шутка. Я понимаю людей, пострадавших от расизма, которым такое не нравится. Но если кому-то из партнеров Энцо это не по душе, то можно ведь позвонить ему, а не выкладывать все в соцсети.

Когда вы слышите комментарии Родриго Де Пауля, трудно поверить, что мы в 2024 году. Он говорит, что Уэсли Фофана должен был позвонить Энцо Фернандесу и обсудить произошедшее, а не выражать недовольство в социальных сетях. Это заставляет меня думать, что эти аргентинские игроки на самом деле не понимают, насколько оскорбительна эта песня, и не видят в ней проблемы.

Фофана не обязан звонить Энцо Фернандесу. Энцо Фернандес должен был сразу позвонить товарищам по команде и попросить прощения за то, что он сделал. Слишком поздно извиняться перед людьми после того, как принес официальные извинения в социальных сетях.

Энцо изначально не должен был публиковать видео, но первым делом надо было позвонить своим партнерам, а не писать что-то в соцсетях. Извинения перед игроками «Челси» ушли на второй план, он сделал это только после негативной реакции на видео в социальных сетях», – сказал Галлас.

  • Во время празднования победы в финале Кубке Америки над Колумбией (1:0), игроки сборной Аргентины спели расистскую кричалку, в которой затрагивали происхождение родителей игроков сборной Франции.
  • 23-летний Энцо Фернандес вел трансляцию видео празднования. Позднее он принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по «Челси».
  • Одним из первых на кричалку отреагировал французский защитник «Челси» Уэсли Фофана. Он прикрепил исходное видео, сопроводив его подписью «расизм в дикой форме».
  • Позднее о случившемся высказался партнер Энцо по сборной Аргентины Родриго Де Пауль.

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Источник: Sports
Кубок Америки Аргентина Галлас Вильям Де Пауль Родриго Фофана Уэсли Фернандес Энцо
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