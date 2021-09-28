Алисон – бразильский монстр. За весь турнир он не пропустил с игры ни одного мяча
Главная звезда Кубка Америки.
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Очередной судейский цирк на Копе: теперь удалили Месси за толчок плечом
Лео покритиковал судей и в следующем матче получил смешную красную.
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Месси постоянно обыгрывает Агуэро в FIFA и злится, когда он допоздна смотрит телевизор. Почему это так мило?
Текст о главной дружбе мирового футбола.
Хм, а Бразилия без Неймара – идеальная команда
В этой сборной прекрасно все.
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Невыносимо жаль Месси. Аргентина была прекрасна, но она снова без трофея
Агуэро и Месси лупили в каркас, Паредес плакал, а героем стал «неудачник» Жезус.
Санчес набрал форму, Суарес рыдал, а арбитры и VAR классно делали свою работу. Главное из четветьфиналов Копы
Бодрая подготовка к полуфиналам.
Суарес просил арбитра назначить пенальти за игру соперника рукой. Но это делал вратарь
Курьезный эпизод.
Жаркий вечер в Кубке Америки: Колумбия все еще безупречна, а новый герой Аргентины вывел команду в плей-офф
Четвертьфиналы уже совсем скоро.
Чудовищный ляп перуанского вратаря. Фирмино забил, даже не глядя на мяч
Шоу на Кубке Америки.
Аргентина шумно готовилась к Копа Америка, но проиграла уже в первом матче. Впервые за 40 лет
Боль и разочарование.
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Самые дорогие футболисты Кубка Америки. Все вместе стоят более 800 миллионов
Месси, Фирмино и другие селебрити.
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Главный тренер Уругвая не может ходить, но до сих пор работает. Ему 72, и он легенда
Оскар Табарес – железный человек.
Неймар провалил сезон: получал травмы, скандалил, почти все проиграл
Теперь не сыграет на Кубке Америки.
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