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    Главная звезда Кубка Америки.

    5

    Очередной судейский цирк на Копе: теперь удалили Месси за толчок плечом

    Очередной судейский цирк на Копе: теперь удалили Месси за толчок плечом

    Лео покритиковал судей и в следующем матче получил смешную красную.

    10

    Месси постоянно обыгрывает Агуэро в FIFA и злится, когда он допоздна смотрит телевизор. Почему это так мило?

    Месси постоянно обыгрывает Агуэро в FIFA и злится, когда он допоздна смотрит телевизор. Почему это так мило?

    Текст о главной дружбе мирового футбола.

    Хм, а Бразилия без Неймара – идеальная команда

    Хм, а Бразилия без Неймара – идеальная команда

    В этой сборной прекрасно все.

    2

    Невыносимо жаль Месси. Аргентина была прекрасна, но она снова без трофея

    Невыносимо жаль Месси. Аргентина была прекрасна, но она снова без трофея

    Агуэро и Месси лупили в каркас, Паредес плакал, а героем стал «неудачник» Жезус.

    Санчес набрал форму, Суарес рыдал, а арбитры и VAR классно делали свою работу. Главное из четветьфиналов Копы

    Санчес набрал форму, Суарес рыдал, а арбитры и VAR классно делали свою работу. Главное из четветьфиналов Копы

    Бодрая подготовка к полуфиналам.

    2

    Суарес просил арбитра назначить пенальти за игру соперника рукой. Но это делал вратарь

    Суарес просил арбитра назначить пенальти за игру соперника рукой. Но это делал вратарь

    Курьезный эпизод.

    Жаркий вечер в Кубке Америки: Колумбия все еще безупречна, а новый герой Аргентины вывел команду в плей-офф

    Жаркий вечер в Кубке Америки: Колумбия все еще безупречна, а новый герой Аргентины вывел команду в плей-офф

    Четвертьфиналы уже совсем скоро.

    2

    Чудовищный ляп перуанского вратаря. Фирмино забил, даже не глядя на мяч

    Чудовищный ляп перуанского вратаря. Фирмино забил, даже не глядя на мяч

    Шоу на Кубке Америки.

    Аргентина шумно готовилась к Копа Америка, но проиграла уже в первом матче. Впервые за 40 лет

    Аргентина шумно готовилась к Копа Америка, но проиграла уже в первом матче. Впервые за 40 лет

    Боль и разочарование.

    17

    Самые дорогие футболисты Кубка Америки. Все вместе стоят более 800 миллионов

    Самые дорогие футболисты Кубка Америки. Все вместе стоят более 800 миллионов

    Месси, Фирмино и другие селебрити.

    1

    Главный тренер Уругвая не может ходить, но до сих пор работает. Ему 72, и он легенда

    Главный тренер Уругвая не может ходить, но до сих пор работает. Ему 72, и он легенда

    Оскар Табарес – железный человек.

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    Неймар провалил сезон: получал травмы, скандалил, почти все проиграл

    Неймар провалил сезон: получал травмы, скандалил, почти все проиграл

    Теперь не сыграет на Кубке Америки.

    5

    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Аргентина00000:00
    2Перу00000:00
    3Канада00000:00
    4Чили00000:00
    5Мексика00000:00
    6Ямайка00000:00
    7Венесуэла00000:00
    8Эквадор00000:00
    9Панама00000:00
    10Уругвай00000:00
    11США00000:00
    12Боливия00000:00
    13Коста-Рика00000:00
    14Колумбия00000:00
    15Парагвай00000:00
    16Бразилия00000:00
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