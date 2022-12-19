Сборная Косты-Рики по футболу

- 19 декабря 2022
- 20:17 Опубликована сборная худших игроков ЧМ-2022 от L’Equipe 5
- 2 декабря 2022
- 21:41 «После забитых голов они обнимают друг друга, а после пропущенных срут на наших матерей». Навас упрекнул фанатов сборной Коста-Рики 1
- 11:35 «Девочки переволновались». Экс-судья Николаев оценил работу женской бригады на матче Германии 6
- 11:29 Ельцин: «Очень хочу поиграть в России. У вас прекрасный чемпионат, отличные команды» 4
- 10:45 Ельцин Техеда объяснил, почему родители дали ему такое имя 2
- 09:03 «Девчонки, может, лучше на женский ЧМ?». Быстров – о судействе Фраппар в матче Германии 2
- 02:06 Текст Группа Е – разрыв: в плей-офф могли выйти Япония и Коста-Рика. Но чудо случилось частично: дальше прошли японцы и испанцы 14
- 01:38 Фото Назван лучший игрок матча Коста-Рика – Германия
- 01:24 Сборная Германии установила рекорд ЧМ по ожидаемым голам за матч
- 1 декабря 2022
- 23:56 ⚡️ ЧМ-2022. Германия победила Коста-Рику (4:2), но вылетела из турнира 40
- 21:14 Где и во сколько смотреть матч Коста-Рика – Германия: 1 декабря на чемпионате мира по футболу 2022
- 21:13 Коста-Рика – Германия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 1 декабря
- 20:59 Коста-Рика – Германия: стартовые составы на матч ЧМ-2022
- 14:00 ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Хорватия сыграет с Бельгией, Испания – с Японией, Германия встретится с Коста-Рикой
- 30 ноября 2022
- 18:21 «Нельзя такое взять за правило». Хусаинов – о назначении женщины-арбитра на матч ЧМ-2022 1
- 15:59 Мюллер: «Германии в матче с Коста-Рикой нужно немного волшебства» 3
- 29 ноября 2022
- 22:25 Впервые в истории матч чемпионата мира обслужит женщина 10
- 27 ноября 2022
- 16:34 Коста-Рика забила на ЧМ-2022 первым ударом в створ 2
- 14:54 ЧМ-2022. Япония проиграла Коста-Рике (0:1) 14