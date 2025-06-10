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Прогноз на точный счет матча Коста-Рика – Тринидад и Тобаго: Квалификация ЧМ, 11 июня 2025 года

10 июня 2025 11:58
Коста-Рика - Тринидад и Тобаго
11 июн. 2025, среда 04:00 | Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа A, 5 тур
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6.20
Точный счёт 2:0 в пользу Коста-Рики
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11 июня в 05:00 по московскому времени в Сан-Хосе на стадионе Estadio Nacional de Costa Rica состоится центральный матч 5-го тура отборочного этапа чемпионата мира в североамериканской зоне: Коста-Рика примет сборную Тринидада и Тобаго. Обе команды подходят к матчу в хорошем тонусе, но фаворит встречи очевиден.

Коста-Рика

Сборная Коста-Рики уверенно лидирует в своей группе, набрав максимум очков после трeх туров и забив при этом 15 мячей – лучший показатель в отборе. В последнем матче команда разгромила Багамы со счeтом 8:0, демонстрируя отличную реализацию. Подопечные Густаво Альфаро не только побеждают, но и значительно прибавили в обороне: в четырeх последних матчах квалификации они не пропустили ни одного гола. Несмотря на периодическую нестабильность в товарищеских встречах, в официальных играх команда действует слаженно.

Тринидад и Тобаго

Сборная Тринидада и Тобаго тоже проводит сильный отбор: 7 очков после трeх матчей и вторая строчка таблицы. В последнем туре команда сыграла результативно, обыграв Сент-Киттс и Невис 6:2. Однако проблемы в защите остаются: команда пропускает уже восемь матчей подряд, а средний показатель – 2.20 пропущенных мяча за игру в последних пяти встречах – тревожит. Атака у гостей работает стабильно, но оборона не выдерживает давления более сильных соперников.

Факты о командах

Коста-Рика

  • Побеждает в 7 последних матчах квалификации
  • Забивает минимум один мяч в 7 матчах турнира подряд
  • Имеет лучшую разницу мячей (+15) в отборе
  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру в последних пяти матчах
  • Не пропускает в 4 матчах квалификации подряд

Тринидад и Тобаго

  • Не проигрывает в 7 последних матчах в квалификации
  • Пропускает в каждом из 8 последних матчей
  • Забивает в 4 играх квалификации подряд
  • Средний показатель пропущенных голов за 5 матчей – 2.20
  • Средний показатель забитых – 1.80 гола за игру

Личные встречи
100% (3)
0% (0)
0% (0)
6
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
0.67
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Коста-Рика
2 : 1
11.06.2025
Тринидад и Тобаго
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Коста-Рика
2 : 1
14.06.2017
Тринидад и Тобаго
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 тур
Тринидад и Тобаго
0 : 2
12.11.2016
Коста-Рика

Прогноз на матч

Учитывая атакующую мощь Коста-Рики, их доминирование в группе, и слабую оборону гостей, есть высокая вероятность того, что хозяева уверенно выиграют и забьют минимум дважды. Тринидад и Тобаго, несмотря на приличный уровень атаки, вряд ли сможет преодолеть оборону костариканцев, которые к тому же не пропускают уже четыре матча подряд в официальных турнирах. Основной сценарий – победа Коста-Рики с комфортным счeтом, при этом одна из сторон не забьeт.

Точный счeт: 2:0 в пользу Коста-Рики

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу Коста-Рики – коэффициент 6.20
  • Победа Коста-Рики и обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.35
  • Индивидуальный тотал Коста-Рики больше 1.5 – коэффициент 1.80

6.20
Точный счёт 2:0 в пользу Коста-Рики
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Автор: Рассказов Михаил
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ Тринидад и Тобаго Коста-Рика
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