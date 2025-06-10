11 июня в 05:00 по московскому времени в Сан-Хосе на стадионе Estadio Nacional de Costa Rica состоится центральный матч 5-го тура отборочного этапа чемпионата мира в североамериканской зоне: Коста-Рика примет сборную Тринидада и Тобаго. Обе команды подходят к матчу в хорошем тонусе, но фаворит встречи очевиден.

Коста-Рика

Сборная Коста-Рики уверенно лидирует в своей группе, набрав максимум очков после трeх туров и забив при этом 15 мячей – лучший показатель в отборе. В последнем матче команда разгромила Багамы со счeтом 8:0, демонстрируя отличную реализацию. Подопечные Густаво Альфаро не только побеждают, но и значительно прибавили в обороне: в четырeх последних матчах квалификации они не пропустили ни одного гола. Несмотря на периодическую нестабильность в товарищеских встречах, в официальных играх команда действует слаженно.

Тринидад и Тобаго

Сборная Тринидада и Тобаго тоже проводит сильный отбор: 7 очков после трeх матчей и вторая строчка таблицы. В последнем туре команда сыграла результативно, обыграв Сент-Киттс и Невис 6:2. Однако проблемы в защите остаются: команда пропускает уже восемь матчей подряд, а средний показатель – 2.20 пропущенных мяча за игру в последних пяти встречах – тревожит. Атака у гостей работает стабильно, но оборона не выдерживает давления более сильных соперников.

Факты о командах

Коста-Рика

Побеждает в 7 последних матчах квалификации

Забивает минимум один мяч в 7 матчах турнира подряд

Имеет лучшую разницу мячей (+15) в отборе

Забивает в среднем 2.00 гола за игру в последних пяти матчах

Не пропускает в 4 матчах квалификации подряд

Тринидад и Тобаго

Не проигрывает в 7 последних матчах в квалификации

Пропускает в каждом из 8 последних матчей

Забивает в 4 играх квалификации подряд

Средний показатель пропущенных голов за 5 матчей – 2.20

Средний показатель забитых – 1.80 гола за игру

Личные встречи 100% (3) 0% (0) 0% (0) 6 Забитых мячей 2 2 В среднем за матч 0.67 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:1 Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур Коста-Рика 2 : 1 Тринидад и Тобаго Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур Коста-Рика 2 : 1 Тринидад и Тобаго Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 тур Тринидад и Тобаго 0 : 2 Коста-Рика

Прогноз на матч

Учитывая атакующую мощь Коста-Рики, их доминирование в группе, и слабую оборону гостей, есть высокая вероятность того, что хозяева уверенно выиграют и забьют минимум дважды. Тринидад и Тобаго, несмотря на приличный уровень атаки, вряд ли сможет преодолеть оборону костариканцев, которые к тому же не пропускают уже четыре матча подряд в официальных турнирах. Основной сценарий – победа Коста-Рики с комфортным счeтом, при этом одна из сторон не забьeт.

Точный счeт: 2:0 в пользу Коста-Рики

Рекомендованные ставки: