11 июня в 05:00 по московскому времени в Сан-Хосе на стадионе Estadio Nacional de Costa Rica состоится центральный матч 5-го тура отборочного этапа чемпионата мира в североамериканской зоне: Коста-Рика примет сборную Тринидада и Тобаго. Обе команды подходят к матчу в хорошем тонусе, но фаворит встречи очевиден.
Коста-Рика
Сборная Коста-Рики уверенно лидирует в своей группе, набрав максимум очков после трeх туров и забив при этом 15 мячей – лучший показатель в отборе. В последнем матче команда разгромила Багамы со счeтом 8:0, демонстрируя отличную реализацию. Подопечные Густаво Альфаро не только побеждают, но и значительно прибавили в обороне: в четырeх последних матчах квалификации они не пропустили ни одного гола. Несмотря на периодическую нестабильность в товарищеских встречах, в официальных играх команда действует слаженно.
Тринидад и Тобаго
Сборная Тринидада и Тобаго тоже проводит сильный отбор: 7 очков после трeх матчей и вторая строчка таблицы. В последнем туре команда сыграла результативно, обыграв Сент-Киттс и Невис 6:2. Однако проблемы в защите остаются: команда пропускает уже восемь матчей подряд, а средний показатель – 2.20 пропущенных мяча за игру в последних пяти встречах – тревожит. Атака у гостей работает стабильно, но оборона не выдерживает давления более сильных соперников.
Факты о командах
Коста-Рика
- Побеждает в 7 последних матчах квалификации
- Забивает минимум один мяч в 7 матчах турнира подряд
- Имеет лучшую разницу мячей (+15) в отборе
- Забивает в среднем 2.00 гола за игру в последних пяти матчах
- Не пропускает в 4 матчах квалификации подряд
Тринидад и Тобаго
- Не проигрывает в 7 последних матчах в квалификации
- Пропускает в каждом из 8 последних матчей
- Забивает в 4 играх квалификации подряд
- Средний показатель пропущенных голов за 5 матчей – 2.20
- Средний показатель забитых – 1.80 гола за игру
Прогноз на матч
Учитывая атакующую мощь Коста-Рики, их доминирование в группе, и слабую оборону гостей, есть высокая вероятность того, что хозяева уверенно выиграют и забьют минимум дважды. Тринидад и Тобаго, несмотря на приличный уровень атаки, вряд ли сможет преодолеть оборону костариканцев, которые к тому же не пропускают уже четыре матча подряд в официальных турнирах. Основной сценарий – победа Коста-Рики с комфортным счeтом, при этом одна из сторон не забьeт.
Точный счeт: 2:0 в пользу Коста-Рики
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу Коста-Рики – коэффициент 6.20
- Победа Коста-Рики и обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.35
- Индивидуальный тотал Коста-Рики больше 1.5 – коэффициент 1.80