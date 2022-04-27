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Товарищеские матчи. Сборные
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Тринидад и Тобаго
Сборная Тринидада и Тобаго по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://thettfa.com/
Тренер:
Дерек Кинг
Состав
Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Капитан Тринидада и Тобаго оценил уровень сборной России: «Много игроков, чтобы сделать что-то великое»
10 июня
1
Колыванов похвалил Карпина после летних матчей России
10 июня
Капитан сборной Тринидада и Тобаго: «Я мечтаю перейти в «Спартак»
10 июня
8
Губерниев прокомментировал победу сборной России над Тринидадом и Тобаго
10 июня
Пономарев – о победе сборной России над Тринидадом и Тобаго: «Зачем позориться?»
10 июня
7
Радимов сделал вывод по итогам трех матчей сборной России
9 июня
1
Карпин прокомментировал победу сборной России над Тринидадом и Тобаго
9 июня
4
Тренер сборной Тринидада и Тобаго одним словом описал игру с Россией
9 июня
1
Видео
После матча сборной России в Калининграде прозвучала песня «Гудбай, Америка»
9 июня
3
Стало известно, почему Кисляк пропустил матч с Тринидадом и Тобаго
9 июня
Товарищеский матч. Россия разгромила Тринидад и Тобаго – 3:0!
9 июня
28
Видео
Обзор матча Россия – Тринидад и Тобаго: голы и лучшие моменты (Видео)
9 июня
Видео
Батраков забил за сборную России в день рождения
9 июня
Трансляция
Россия – Тринидад и Тобаго: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Тринидад и Тобаго: 9 июня 2026
9 июня
3
Гасилин ждет полного разгрома Тринидада и Тобаго: «Может, больше 7:0»
9 июня
3
Прогноз Губерниева на матч Россия – Тринидад и Тобаго
9 июня
Спартаковец Умяров пропустит матч Россия – Тринидад и Тобаго: известна причина
8 июня
7
Карпин проигнорировал пресс-конференцию сборной России: «Чтобы вам было интереснее»
8 июня
2
Стало известно, почему спартаковец Ливай пропустит игру Россия – Тринидад и Тобаго
8 июня
Россия – Тринидад и Тобаго: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 2.3
8 июня
Загадочное заявление спартаковца Ливая
7 июня
3
Названы артисты, которые выступят перед матчем Россия – Тринидад и Тобаго
7 июня
3
Южная Корея – Тринидад и Тобаго: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.55
30 мая
Фото
«Матч ТВ» анонсировал матчи сборной России: «Уже ждем 🤩, до ЧМ будет чем заняться 🔥»
25 мая
3
Фото
Объявлены 3 соперника сборной России на ближайшие матчи
27 апреля
22
Тринидад и Тобаго – Габон: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.90
29 марта
Кюрасао Адвоката и Суринам Абены – в лидерах отбора на ЧМ-2026, Ливай не попал на турнир, Угальде близок к вылету
2025.11.14 10:23
Видео
Отбор ЧМ-2026. Угальде сделал две голевые передачи в матче Коста-Рики с Гаити
2025.09.10 08:58
5
Золотой кубок КОНКАКАФ. Угальде не забил Мексике, команды Абены и Ливая вылетели из турнира
2025.06.23 09:14
5
1
2
Главные новости
Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
17:14
2
Глушаков отреагировал на новый скандал с участием Кордобы
16:53
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16:43
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Роналду может купить футбольный клуб
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Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
6
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
1
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
3
«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
2
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
4
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Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
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