30 марта состоится товарищеский матч между сборными Тринидада и Тобаго и Габона. Обе команды находятся в кризисе, проигрывают и много пропускают. Хозяева регулярно забивают, гости также стабильно отличаются.

Тринидад и Тобаго

Карибская сборная переживает тяжелый период. Команда проигрывает в 4 последних товарищеских матчах и пропускает в 7 последних таких встречах. В последних пяти матчах тринидадцы забили 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустили 11 (в среднем 2.20). В последнем матче команда крупно уступила Венесуэле (1:4).

Габон

Габонская сборная также находится в кризисе. Команда проигрывает в 5 последних матчах и пропускает в 5 последних. В последних пяти матчах габонцы забили 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустили 14 (в среднем 2.80). В товарищеских матчах команда забивает в 4 последних встречах. В последнем матче Габон уступил Узбекистану (1:3).

Факты о командах:

История личных встреч

Команды ранее не встречались между собой.

Прогноз на матч Тринидад и Тобаго – Габон

Обе команды находятся в глубоком кризисе и много пропускают. Тринидад и Тобаго пропускает 2.20 гола за матч, Габон – 2.80. При этом обе сборные стабильно забивают: хозяева – 1.00, гости – 1.20.

Учитывая, что обе команды много пропускают и регулярно забивают, матч обещает быть результативным. Хозяева имеют преимущество домашнего поля, но гости чуть стабильнее в атаке.

Наиболее логичной выглядит ставка на то, что обе команды сумеют отличиться, а также на общий тотал.

Рекомендованные ставки: