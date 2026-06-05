6 июня 2026 года в рамках 11-го тура России Второй лиги Б встретятся «Звезда» и «Искра».
«Звезда»
Питерцы переживают тяжeлый период: команда не может выиграть уже 5 матчей подряд и пропускает в 4 последних играх. Атака практически не работает – всего 0.40 гола в среднем за 5 матчей (2 гола в 5 играх). Оборона дырявая – 1.60 пропущенных. В прошлом туре ничья с «Иркутском» (1:1). Дома «Звезда» будет пытаться прервать неудачную серию, но с такой атакой это будет сложно.
«Искра»
Смоленская команда также находится не в лучшей форме, особенно на выезде: 4 поражения подряд в гостях. Атака у «Искры» значительно лучше – 1.20 гола в среднем за 5 игр (6 голов в 5 матчах), но оборона пропускает 1.60. В прошлом туре поражение от «Торпедо Владимир» (0:1). Гости умеют забивать, но проблемы в защите не позволяют им побеждать.
Факты о командах
«Звезда»
- 13-е место, 8 очков, лучший бомбардир: Виталий Сафронов (2)
- За 5 матчей: 0.40 забито, 1.60 пропущено
- 5 матчей без побед
- Пропускают в 4 последних матчах
- Атака – 2 гола в 5 матчах
«Искра»
- 12-е место, 8 очков, лучший бомбардир: Даниил Коновалов (3)
- За 5 матчей: 1.20 забито, 1.60 пропущено
- 4 поражения подряд в гостях
- Пропускают в 4 последних матчах
- Атака – 6 голов в 5 матчах
Прогноз на матч «Звезда» – «Искра»
Встреча двух кризисных команд, которые находятся в нижней части таблицы. «Звезда» не выигрывает уже 5 матчей и практически не забивает, в то время как «Искра» на выезде проигрывает 4 встречи подряд, но при этом стабильно забивает. Учитывая проблемы хозяев в атаке и слабую оборону гостей, самым логичным исходом выглядит ничья с обменом голами.
Рекомендованные ставки
- Ничья – коэффициент 3.6
- Обе забьют – да