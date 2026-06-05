6 июня 2026 года в рамках 11-го тура России Второй лиги Б встретятся «Звезда» и «Искра».

«Звезда»

Питерцы переживают тяжeлый период: команда не может выиграть уже 5 матчей подряд и пропускает в 4 последних играх. Атака практически не работает – всего 0.40 гола в среднем за 5 матчей (2 гола в 5 играх). Оборона дырявая – 1.60 пропущенных. В прошлом туре ничья с «Иркутском» (1:1). Дома «Звезда» будет пытаться прервать неудачную серию, но с такой атакой это будет сложно.

«Искра»

Смоленская команда также находится не в лучшей форме, особенно на выезде: 4 поражения подряд в гостях. Атака у «Искры» значительно лучше – 1.20 гола в среднем за 5 игр (6 голов в 5 матчах), но оборона пропускает 1.60. В прошлом туре поражение от «Торпедо Владимир» (0:1). Гости умеют забивать, но проблемы в защите не позволяют им побеждать.

Факты о командах

«Звезда»

13-е место, 8 очков, лучший бомбардир: Виталий Сафронов (2)

За 5 матчей: 0.40 забито, 1.60 пропущено

5 матчей без побед

Пропускают в 4 последних матчах

Атака – 2 гола в 5 матчах

«Искра»

12-е место, 8 очков, лучший бомбардир: Даниил Коновалов (3)

За 5 матчей: 1.20 забито, 1.60 пропущено

4 поражения подряд в гостях

Пропускают в 4 последних матчах

Атака – 6 голов в 5 матчах

Прогноз на матч «Звезда» – «Искра»

Встреча двух кризисных команд, которые находятся в нижней части таблицы. «Звезда» не выигрывает уже 5 матчей и практически не забивает, в то время как «Искра» на выезде проигрывает 4 встречи подряд, но при этом стабильно забивает. Учитывая проблемы хозяев в атаке и слабую оборону гостей, самым логичным исходом выглядит ничья с обменом голами.

Рекомендованные ставки