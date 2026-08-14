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«Гомель» – «Нафтан»: кто победит в матче 18-го тура чемпионата Беларуси 2026/2027

14 августа 2026 9:28
Гомель - Нафтан
15 авг. 2026, суббота 15:10 | Беларусь. Высшая лига, 18 тур
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1.70
Победа «Гомеля» с форой (-1)
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Матч 18-го тура белорусской Высшей лиги между «Гомелем» и новополоцким «Нафтаном» пройдет 15 августа в Гомеле. Хозяева располагаются на 7-м месте с 26 очками, тогда как гости замыкают таблицу на 16-й строчке с 10 баллами. Гомель переживает неудачную серию – три поражения подряд, однако в очных встречах с «Нафтаном» он имеет колоссальное преимущество: 11 матчей без поражений в 13 последних встречах и 9 матчей с голами. Нафтан, в свою очередь, не выигрывает в девяти последних выездных матчах, но при этом стабильно забивает в семи последних играх. Кто же сумеет взять верх – хозяева, которые прервут свою неудачную серию за счет исторического преимущества, или гости, которые попытаются выбраться из зоны вылета и преподнести сюрприз?

Кто победит в матче

В пользу «Гомеля» говорит их подавляющее преимущество в очных встречах с «Нафтаном». Хозяева не проигрывают в 11 из 13 последних матчей против этого соперника и забивают в девяти последних очных встречах, что свидетельствует о явном психологическом и игровом доминировании. Кроме того, «Нафтан» испытывает серьезные проблемы на выезде – он не выигрывает в девяти последних гостевых матчах Высшей лиги, что делает его уязвимым даже в гостях у нестабильного соперника. В атаке «Гомель» стабилен – в среднем за последние пять игр он забивает 1,00 гола. Однако защита хозяев вызывает вопросы – они пропускают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. В предыдущих турах «Гомель» уступил «Минску» (0-1) и «Витебску» (0-1), что говорит о проблемах в реализации, но против слабой обороны «Нафтана» у них есть все шансы исправить ситуацию.

«Нафтан» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – команда забивает в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 2,20 гола. В последнем туре новополочане разгромили «Арсенал Дзержинск» (3-0), а до этого сыграли вничью с «Днепром Могилев» (3-3). Однако оборона гостей выглядит крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,20 гола, а на выезде их проблемы становятся еще более очевидными: девять матчей без побед. В очных встречах с «Гомелем» «Нафтан» регулярно проигрывает и редко забивает, что делает их шансы на положительный результат минимальными.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Гомель» имеет преимущество в личных встречах, играет дома и против соперника, который слаб на выезде. «Нафтан» опасен в атаке, но его защита слишком уязвима, а статистика выездных матчей удручающая. Учитывая историю противостояния, хозяева являются явными фаворитами.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Гомель» имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в 11 из 13 последних матчей против «Нафтана» и забивает в девяти последних встречах. На домашнем стадионе хозяева также уверенно играют против этого соперника. Текущая форма «Гомеля» нестабильна (три поражения подряд), но «Нафтан» слаб на выезде (девять матчей без побед) и много пропускает. Учитывая историю и разницу в классе, «Гомель» должен прервать свою неудачную серию и взять три очка.

Личные встречи
Побед - 13 (50%)
Ничьих - 6 (23%)
Побед - 7 (27%)
44
Забитых мячей
32
1.69
В среднем за матч
1.23
6:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Нафтан
5 : 3
04.10.2025
Гомель
Самая крупная ничья
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Гомель
2 : 2
13.07.2014
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Гомель
6 : 0
15.08.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Нафтан
0 : 2
10.04.2026
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5 : 3
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0 : 3
30.09.2017
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Гомель
3 : 1
20.05.2017
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Гомель
1 : 4
04.10.2015
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Нафтан
3 : 1
05.06.2015
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
3 : 0
26.10.2014
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Нафтан
5 : 1
14.09.2014
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Гомель
2 : 2
13.07.2014
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Нафтан
1 : 0
04.05.2014
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Нафтан
0 : 0
19.06.2013
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Гомель
1 : 1
08.04.2013
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Гомель
2 : 0
22.09.2012
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Нафтан
0 : 1
23.06.2012
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Гомель
0 : 0
10.04.2012
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Гомель
1 : 0
28.08.2011
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Гомель
0 : 1
25.05.2011
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Нафтан
1 : 1
02.04.2011
Гомель
Чемпионат Белоруссии, 17 тур
Нафтан
1 : 2
30.08.2009
Гомель
Чемпионат Белоруссии, 4 тур
Гомель
1 : 3
26.04.2009
Нафтан
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Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Гомеля» с разницей минимум в один мяч. Хозяева имеют колоссальное преимущество в очных встречах (11 матчей без поражений из 13), стабильно забивают «Нафтану» в девяти последних играх и играют на своем поле. Гости, напротив, слабы на выезде (девять матчей без побед) и имеют проблемы в обороне (2,20 пропущенных гола за игру). Ожидаем, что «Гомель» использует свое историческое преимущество и добьется победы, которая прервет его неудачную серию. Ставка: победа «Гомеля» с форой (-1) с коэффициентом 1.70.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18-го тура Высшей лиги Беларуси между «Гомелем» и «Нафтаном» состоится 15 августа 2026 года в Гомеле и начнется в 15-10 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Беларусь 5.

«Гомель» – «Нафтан»: кто победит в матче 18-го тура чемпионата Беларуси 2026/2027

1.70
Победа «Гомеля» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Нафтан Гомель
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