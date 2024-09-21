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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Нафтан
Гомель - Нафтан: обзор матча 21 сентября 2024
Гомель
21.09.2024, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Нафтан
54'
Ф. Нето
11'
А. Сучков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Нафтан
ГОЛ! 1:1!
Ф. Нето
Пас отдал
И. Ращеня
54'
30'
Желтая карточка
М. Кингу
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Сучков
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
37
Роман Давискиба
ЛВ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
23
Мидо Кингу
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Aleksandr Semenov
ЦП
25
Фернандо Нето
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
9
Dmitriy Nizhnik
ЦП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
92
Артем Щадин
АП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
4-1-3-2
44
Клещук
30
Трояков
3
Чаговец
4
Ращеня
15
Яцкевич
42
Абдуллахи
37
Давискиба
17
Потапенко
2
Рылач
8
Ермакович
11
Эффаге
3-2-1-2-2
13
Харитонович
3
Кучинский
79
Бадоев
23
Кингу
5
Лебедев
88
Драбатович
7
Колядко
11
Пранович
17
Сучков
10
Папарига
99
Остались в запасе
Гомель
Нафтан
15
Aleksandr Semenov
ЦП
21
Александр Нечаев
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
25
Фернандо Нето
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
9
Dmitriy Nizhnik
ЦП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
92
Артем Щадин
АП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
15
Aleksandr Semenov
ЦП
21
Александр Нечаев
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
25
Фернандо Нето
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
9
Dmitriy Nizhnik
ЦП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
92
Артем Щадин
АП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Гомель - Нафтан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
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