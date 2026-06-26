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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Арсенал - Гомель
Арсенал - Гомель: обзор матча 26 июня 2026
Арсенал
26.06.2026, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Гомель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Арсенал - Гомель
3
1
2
Всего ударов по воротам
4
11
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
4
Информация о матче
Стадион:
Городской
Посещаемость:
240
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