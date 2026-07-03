Матч 14 тура Высшей лиги Беларуси между «Неман» и «Арсенал» пройдет 4 июля 2026 года в Гродно на стадионе «ЦСК Неман». Хозяева занимают шестое место с 20 очками, но пропускают в восьми последних матчах и проиграли два последних тура. Гости расположились на девятой строчке с 18 очками, не проигрывают в трех последних матчах и стабильно забивают. Сможет ли «Арсенал» продолжить свою беспроигрышную серию и отобрать очки у фаворита, или «Неман» воспользуется домашним полем и преимуществом в личных встречах?

Кто победит в матче

«Неман» подходит к игре с нестабильной статистикой: пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,0 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда пропускает в восьми последних матчах чемпионата, что говорит о серьезных проблемах в обороне. Лучший бомбардир Дан Спэтару забил четыре гола в 13 матчах, но в целом атака гродненцев не отличается высокой эффективностью. Однако домашняя поддержка и уверенность в очных встречах с «Арсеналом», где «Неман» выиграл четыре из пяти последних, могут стать решающими факторами.

«Арсенал» подходит к игре с более сбалансированной статистикой: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда не проигрывает в трех последних матчах и забивает в каждом из них, а лучший бомбардир Марк Мокин оформил шесть голов в 12 матчах. Гости находятся в хорошей форме и способны создать проблемы любому сопернику, но в гостях против «Немана» им будет сложно, учитывая негативную историю личных встреч.

Итоговый вывод: «Неман» имеет преимущество домашнего поля и уверенно играет против «Арсенала» в последних матчах, тогда как гости, несмотря на хорошую форму, уступают в очных противостояниях. Учитывая разницу в очных встречах и мотивацию хозяев, победа «Немана» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Немана».

Форма и история личных встреч

«Неман» пропускает в восьми последних матчах, но при этом имеет подавляющее преимущество в очных встречах с «Арсеналом», выиграв четыре из пяти последних матчей при одной ничьей. «Арсенал» не проигрывает в трех последних матчах и стабильно забивает, однако в гостях у гродненцев он традиционно испытывает трудности. Учитывая историю личных встреч, хозяева выглядят фаворитами.

Прогноз на победителя

«Неман» имеет подавляющее преимущество в личных встречах и играет при поддержке домашних трибун, тогда как «Арсенал», несмотря на хорошую форму, уступает в очных противостояниях. Учитывая эти факторы и текущие коэффициенты, победа «Немана» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Немана» с форой (-1) с коэффициентом 1.92. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 14 тура Высшей лиги Беларуси между «Неман» и «Арсенал» состоится 4 июля 2026 года в Гродно на стадионе «ЦСК Неман» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Беларусь 5».