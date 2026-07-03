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«Неман» – «Арсенал»: кто победит в матче 14 тура Высшей лиги Беларуси 2026

03 июля 2026 9:34
Неман - Арсенал
04 июл. 2026, суббота 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 14 тур
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1.92
победа «Немана» с форой (-1)
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Матч 14 тура Высшей лиги Беларуси между «Неман» и «Арсенал» пройдет 4 июля 2026 года в Гродно на стадионе «ЦСК Неман». Хозяева занимают шестое место с 20 очками, но пропускают в восьми последних матчах и проиграли два последних тура. Гости расположились на девятой строчке с 18 очками, не проигрывают в трех последних матчах и стабильно забивают. Сможет ли «Арсенал» продолжить свою беспроигрышную серию и отобрать очки у фаворита, или «Неман» воспользуется домашним полем и преимуществом в личных встречах?

Кто победит в матче

«Неман» подходит к игре с нестабильной статистикой: пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,0 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда пропускает в восьми последних матчах чемпионата, что говорит о серьезных проблемах в обороне. Лучший бомбардир Дан Спэтару забил четыре гола в 13 матчах, но в целом атака гродненцев не отличается высокой эффективностью. Однако домашняя поддержка и уверенность в очных встречах с «Арсеналом», где «Неман» выиграл четыре из пяти последних, могут стать решающими факторами.

«Арсенал» подходит к игре с более сбалансированной статистикой: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда не проигрывает в трех последних матчах и забивает в каждом из них, а лучший бомбардир Марк Мокин оформил шесть голов в 12 матчах. Гости находятся в хорошей форме и способны создать проблемы любому сопернику, но в гостях против «Немана» им будет сложно, учитывая негативную историю личных встреч.

Итоговый вывод: «Неман» имеет преимущество домашнего поля и уверенно играет против «Арсенала» в последних матчах, тогда как гости, несмотря на хорошую форму, уступают в очных противостояниях. Учитывая разницу в очных встречах и мотивацию хозяев, победа «Немана» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Немана».

Форма и история личных встреч

«Неман» пропускает в восьми последних матчах, но при этом имеет подавляющее преимущество в очных встречах с «Арсеналом», выиграв четыре из пяти последних матчей при одной ничьей. «Арсенал» не проигрывает в трех последних матчах и стабильно забивает, однако в гостях у гродненцев он традиционно испытывает трудности. Учитывая историю личных встреч, хозяева выглядят фаворитами.

Личные встречи
71% (5)
14% (1)
14% (1)
12
Забитых мячей
2
1.71
В среднем за матч
0.29
4:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:4
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Неман
0 : 1
04.07.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 0
10.10.2025
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Арсенал
0 : 3
19.04.2025
Неман
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Арсенал
0 : 4
06.10.2024
Неман
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Неман
1 : 0
16.05.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Арсенал
1 : 1
02.10.2022
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Неман
2 : 0
15.05.2022
Арсенал
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Прогноз на победителя

«Неман» имеет подавляющее преимущество в личных встречах и играет при поддержке домашних трибун, тогда как «Арсенал», несмотря на хорошую форму, уступает в очных противостояниях. Учитывая эти факторы и текущие коэффициенты, победа «Немана» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Немана» с форой (-1) с коэффициентом 1.92. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 14 тура Высшей лиги Беларуси между «Неман» и «Арсенал» состоится 4 июля 2026 года в Гродно на стадионе «ЦСК Неман» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Беларусь 5».

«Неман» – «Арсенал»: кто победит в матче 14 тура Высшей лиги Беларуси 2026

1.92
победа «Немана» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Арсенал Неман
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