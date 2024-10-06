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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Арсенал - Неман
Арсенал - Неман: обзор матча 06 октября 2024
Арсенал
06.10.2024, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
0 : 4
Завершен
Неман
13'
Л. Гвет
17'
Г. Алыкулов
29'
П. Савицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Неман
90'
+3
Пенальти не реализован!
А. Дайнеко
Замена
Е. Бабич
️️️️
А. Петренко
79'
79'
Замена
И. Кухарчик
️️️️
П. Савицкий
79'
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
М. Козлов
66'
Желтая карточка
Е. Пархоменко
65'
Замена
А. Дайнеко
️️️️
Г. Алыкулов
Замена
В. Арутюнян
️️️️
Н. Ершов
59'
Замена
К. Волков
️️️️
Атила
46'
Замена
А. Агеев
️️️️
И. Орешкевич
46'
29'
ГОЛ! 0:3!
П. Савицкий
Пас отдал
С. Карпович
17'
ГОЛ! 0:2!
Г. Алыкулов
Пас отдал
П. Савицкий
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гвет
Пас отдал
О. Евдокимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
2
Атила
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
11
Юрий Ловец
ЦП
20
Андре Эдгар
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Арсенал
35
Матвей Коврук
ВР
30
Артем Сороко
ВР
99
Кирилл Волков
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
89
Вадим Арутюнян
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
15
Егор Бабич
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Санько
2
Атила
47
Годяев
13
Орешкевич
5
Вегеря
2
Чиж
11
Ловец
20
Эдгар
99
Мялковский
10
Ершов
34
Петренко
4-1-3-1-1
1
Белов
33
Карпович
22
Пархоменко
20
Садовничий
8
Пантя
47
Козлов
24
Якимов
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
80
Гвет
2
Атила
99
Волков
99
Волков
2
Атила
13
Орешкевич
66
Агеев
66
Агеев
13
Орешкевич
10
Ершов
89
Арутюнян
89
Арутюнян
10
Ершов
34
Петренко
15
Бабич
15
Бабич
34
Петренко
47
Козлов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
47
Козлов
11
Алыкулов
19
Дайнеко
19
Дайнеко
11
Алыкулов
88
Савицкий
8
Кухарчик
8
Кухарчик
88
Савицкий
Остались в запасе
Арсенал
Неман
35
Матвей Коврук
ВР
30
Артем Сороко
ВР
51
Александр Скшинецкий
ОП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
35
Матвей Коврук
ВР
30
Артем Сороко
ВР
51
Александр Скшинецкий
ОП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Арсенал - Неман
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
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