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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Днепр - Неман
Днепр - Неман: обзор матча 28 июня 2026
Днепр
28.06.2026, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Неман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Днепр - Неман
1
1
Всего ударов по воротам
3
14
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
3
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Посещаемость:
2760
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