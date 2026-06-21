Московский клуб подписал экс-спартаковца из «Балтики»

«Торпедо» арендовало у «Балтики» защитника Никиту Бозова до окончания сезона-2026/27.
«Никита, добро пожаловать в нашу команду!» – говорится в сообщении черно-белых.
Бозов стал 4-м новичком «Торпедо» после защитника Даниила Корнюшина, вратаря Данила Ладохи и полузащитника Артема Погосова. Также в команду вернулись из аренд защитник Егор Бурхин («Днепр Могилев»), нападающий Александр Чупаев («Спартак К») и полузащитник Артур Галоян («Шинник»).
- Минувший сезон 21-летний Бозов провел на правах аренды в «Шиннике», где в 22 матчах забил 1 гол.
- Бозов – воспитанник академии «Спартака». В системе красно-белых защитник провeл 46 игр за команду в МФЛ. Также на счету футболиста 1 матч за основу в РПЛ и 13 встреч в составе «Спартака-2» во Второй лиге.
Источник: официальный сайт «Торпедо»