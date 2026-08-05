Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»

Футбольный эксперт Александр Бубнов не ждет возвращение Леонида Слуцкого в РПЛ после ухода с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

– Я прогнозировал, что конец у него будет один, как и во всех командах. В конце концов он обосрeтся.

– Он будет работать в РПЛ?

– Где? В ЦСКА дорога закрыта, «Динамо» – тоже, думаю, закрыта.

– «Локомотив»?

– «Локомотив», аккуратнее! Там уже Евсеев Галактионова обыгрывает.

Рашид Рахимов спас «Рубин» из говна после того, как Слуцкий его туда опустил. Вот он сам себя обесценил, а мы только констатируем факт.

Знаешь где его место? В сборной Италии. Там никто не хочет в этой сборной работать. Пускай едет и свой талант там показывает. Какой он великий тренер.

– То есть вы не верите в Слуцкого?

- Нет, конечно.