Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»

Футбольный эксперт Александр Бубнов не ждет возвращение Леонида Слуцкого в РПЛ после ухода с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа».
– Я прогнозировал, что конец у него будет один, как и во всех командах. В конце концов он обосрeтся.
– Он будет работать в РПЛ?
– Где? В ЦСКА дорога закрыта, «Динамо» – тоже, думаю, закрыта.
– «Локомотив»?
– «Локомотив», аккуратнее! Там уже Евсеев Галактионова обыгрывает.
Рашид Рахимов спас «Рубин» из говна после того, как Слуцкий его туда опустил. Вот он сам себя обесценил, а мы только констатируем факт.
Знаешь где его место? В сборной Италии. Там никто не хочет в этой сборной работать. Пускай едет и свой талант там показывает. Какой он великий тренер.
– То есть вы не верите в Слуцкого?
- Нет, конечно.
- Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года.
- Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
- В прошлом сезоне «Шэньхуа» занял второе место в чемпионате.
Источник: «Коммент.Шоу»