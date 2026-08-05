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  • Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»

Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»

Сегодня, 00:15
4

Футбольный эксперт Александр Бубнов не ждет возвращение Леонида Слуцкого в РПЛ после ухода с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

– Я прогнозировал, что конец у него будет один, как и во всех командах. В конце концов он обосрeтся.

– Он будет работать в РПЛ?

– Где? В ЦСКА дорога закрыта, «Динамо» – тоже, думаю, закрыта.

– «Локомотив»?

– «Локомотив», аккуратнее! Там уже Евсеев Галактионова обыгрывает.

Рашид Рахимов спас «Рубин» из говна после того, как Слуцкий его туда опустил. Вот он сам себя обесценил, а мы только констатируем факт.

Знаешь где его место? В сборной Италии. Там никто не хочет в этой сборной работать. Пускай едет и свой талант там показывает. Какой он великий тренер.

– То есть вы не верите в Слуцкого?

- Нет, конечно.

  • Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года.
  • Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
  • В прошлом сезоне «Шэньхуа» занял второе место в чемпионате.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Слуцкий Леонид Бубнов Александр
Комментарии (4)
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DeStar
1785878661
да хз, наверное тренеров в рпл похуже хватает. У слуцкого опыт хоть различный уже. Тренер, конечно ,не супер топ , но все же ..
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lserotanin
1785878735
Комментарий скрыт модератором
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Чилим.
1785883435
Дурак,с
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АЛЕКС 58
1785888604
Бубен только с.р.а.т.ь умеет,всех критиковать...а сам на что нибудь кроме этого способен?
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