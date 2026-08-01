Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии

Футбольная ассоциация Чехии объявила имя нового главного тренера национальной сборной.
Чешскую команду возглавил Санти Дения. Он сменил Мирослава Кубика.
52-летний испанец подписал контракт до 2028 года.
- Чехи набрали 1 очко в 3 турах группового этапа ЧМ-2026 и не вышли в плей-офф.
- Они сыграли вничью с ЮАР (1:1), а также потерпели поражения от Южной Кореи (1:2) и Мексики (0:3).
- Дения ранее тренировал юношескую, молодежную и олимпийскую сборные Испании, брал золото Олимпиады-2024.
- Его последним местом работы была катарская «Аль-Шахания».
Источник: сайт Футбольной ассоциации Чехии