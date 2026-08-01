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Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии

Вчера, 10:38

Футбольная ассоциация Чехии объявила имя нового главного тренера национальной сборной.

Чешскую команду возглавил Санти Дения. Он сменил Мирослава Кубика.

52-летний испанец подписал контракт до 2028 года.

  • Чехи набрали 1 очко в 3 турах группового этапа ЧМ-2026 и не вышли в плей-офф.
  • Они сыграли вничью с ЮАР (1:1), а также потерпели поражения от Южной Кореи (1:2) и Мексики (0:3).
  • Дения ранее тренировал юношескую, молодежную и олимпийскую сборные Испании, брал золото Олимпиады-2024.
  • Его последним местом работы была катарская «Аль-Шахания».

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Источник: сайт Футбольной ассоциации Чехии
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Чехия Дения Санти
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