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Чехия
Сборная Чехии по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.fotbal.cz/e/nat/AM/index.asp
Тренер:
Санти Дения
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Таблица
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
Нашлась европейская страна, поддержавшая план Инфантино по продаже ЧМ
29 июля
2
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Тренер одной из сборных, вылетевших с ЧМ-2026, ушел в отставку
30 июня
Тренер сборной Чехии ушел в отставку после вылета с ЧМ-2026
29 июня
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Гасилин определил самую слабую сборную ЧМ-2026 – она из Европы
25 июня
Третий бомбардир в истории Чехии объявил об уходе из сборной после вылета с ЧМ-2026
25 июня
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Тренер Чехии прокомментировал вылет с ЧМ-2026
25 июня
5
Известны 13 участников плей-офф ЧМ-2026 и 7 вылетевших сборных
25 июня
1
Видео
Обзор матча Чехия – Мексика голы и лучшие моменты (Видео)
25 июня
Трансляция
Чехия – Мексика: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2026
25 июня
Чемпионат мира 2026, 24-25 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
24 июня
2
Где смотреть матч Чехия – Мексика: во сколько прямая трансляция 25 июня 2026
24 июня
Чехия – Мексика: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026
24 июня
Чемпионат мира 2026, 23-24 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
23 июня
3
Чемпионат мира 2026, 22-23 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
22 июня
1
Петржела оценил шансы Чехии выйти в плей-офф ЧМ-2026
20 июня
Лапочкин оценил работу женщины-судьи на ЧМ-2026
19 июня
Радимов отреагировал на женщину-судью в матче ЧМ-2026
19 июня
3
ЧМ-2026. Чехия упустила победу над ЮАР – 1:1
18 июня
13
Видео
Обзор матча Чехия – ЮАР: голы и лучшие моменты (Видео)
18 июня
Реакция Черданцева на женщину-судью в матче ЧМ-2026
18 июня
13
Трансляция
Чехия – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2026
18 июня
Где смотреть матч Чехия – ЮАР: во сколько прямая трансляция 18 июня 2026
17 июня
Коэффициенты букмекеров на матч: Чехия – ЮАР 18 июня 2026 года
17 июня
Чехия – ЮАР: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026
17 июня
Матч ЧМ-2026 обслужит женщина
15 июня
16
1
2
3
4
5
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