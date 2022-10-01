Сборная Чехии по футболу

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- 23:42 Лига наций. Испания вырвала ничью у Чехии на 90-й минуте (2:2). У Кухты гол и ассист 3
- 19:05 Где смотреть Чехия – Испания: во сколько прямая трансляция матча, Лига наций 5 июня
- 2 июня 2022
- 23:45 Лига наций. Кухта забил за Чехию, Холанд принес Норвегии победу над Сербией и другие результаты 2
- 22:25 Нападающий «Локомотива» Кухта забил дебютный гол за сборную Чехии 1
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- 25 марта 2022
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- 23:23 Польша, Швеция, Чехия официальных отказов играть с Россией не присылали. Они означали бы техническое поражение