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  • Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

Сегодня, 14:47

В ночь с 25 на 26 июня 23-й чемпионат мира по футболу продолжится шестью матчами. Продолжается 3-й тур группового этапа.

Начнется программа дня одновременными матчами Кюрасао – Кот-д'Ивуар и Эквадор – Германия. В этой группе немцы уже гарантировали себе выход в плей-офф.

Затем состоятся матчи группы F: Тунис – Нидерланды и Япония – Швеция. Туниссцы досрочно вылетели.

В 5:00 по московскому времени будут сыграны встречи группы D: Турция – США и Парагвай – Австралия. Американцы уже в плей-офф.

Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао - Кот-д'Ивуар
Начнется сегодня в 23:00 мск
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Эквадор - Германия
Начнется сегодня в 23:00 мск
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Тунис - Нидерланды
Начнется 26 июня в 02:00 мск
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Япония - Швеция
Начнется 26 июня в 02:00 мск
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Турция - США
Начнется 26 июня в 05:00 мск
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Парагвай - Австралия
Начнется 26 июня в 05:00 мск
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Норвегия - Франция
Начнется 26 июня в 22:00 мск
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Сенегал - Ирак
Начнется 26 июня в 22:00 мск
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Уругвай - Испания
Начнется 27 июня в 03:00 мск
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Кабо-Верде - Саудовская Аравия
Начнется 27 июня в 03:00 мск
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Египет - Иран
Начнется 27 июня в 06:00 мск
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Новая Зеландия - Бельгия
Начнется 27 июня в 06:00 мск
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Панама - Англия
Начнется 28 июня в 00:00 мск
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Хорватия - Гана
Начнется 28 июня в 00:00 мск
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Колумбия - Португалия
Начнется 28 июня в 02:30 мск
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ДР Конго - Узбекистан
Начнется 28 июня в 02:30 мск
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Алжир - Австрия
Начнется 28 июня в 05:00 мск
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Иордания - Аргентина
Начнется 28 июня в 05:00 мск
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Босния и Герцеговина - Катар - 3:1 (2:1)
Голы: 1:0 - К. Алайбегович, 29; 2:0 - М. Абунада, 34 (в свои ворота); 2:1 - Х. Аль-Хайдос, 42; 3:1 - Э. Махмич, 80.
Швейцария - Канада - 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 - Р. Варгас, 46; 2:0 - Й. Манзамби, 57; 2:1 - Д. Промис, 76.
Шотландия - Бразилия - 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 - Винисиус, 7; 0:2 - Винисиус, 45+3; 0:3 - М. Кунья, 60.
Марокко - Гаити - 4:2 (1:2)
Голы: 0:1 - Я. Буну, 10 (в свои ворота); 1:1 - А. Хакими, 39; 1:2 - В. Изидор, 43; 2:2 - И. Сайбари, 45+1; 3:2 - С. Рахими, 78; 4:2 - Ж. Яссин, 89.
Чехия - Мексика - 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 - М. Чавес, 55; 0:2 - Х. Киньонес, 61; 0:3 - А. Фидальго, 90+4.
ЮАР - Южная Корея - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Т. Масеко, 63.

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