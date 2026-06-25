Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

В ночь с 25 на 26 июня 23-й чемпионат мира по футболу продолжится шестью матчами. Продолжается 3-й тур группового этапа.

Начнется программа дня одновременными матчами Кюрасао – Кот-д'Ивуар и Эквадор – Германия. В этой группе немцы уже гарантировали себе выход в плей-офф.

Затем состоятся матчи группы F: Тунис – Нидерланды и Япония – Швеция. Туниссцы досрочно вылетели.

В 5:00 по московскому времени будут сыграны встречи группы D: Турция – США и Парагвай – Австралия. Американцы уже в плей-офф.