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Катар
€ 250 тыс
Сборная Катара по футболу
Кубок Азии
Сайт:
http://www.qfa.qa/
Тренер:
Хулен Лопетеги
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Статистика
Новости
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Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Болельщикам сборной-участницы ЧМ-2026 платили за посещение турнира
26 июня
4
Игрока сборной Катара жестко наказали на ЧМ-2026
25 июня
1
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Известны 13 участников плей-офф ЧМ-2026 и 7 вылетевших сборных
25 июня
1
Сборная Катара повторила антирекорд России на ЧМ
25 июня
6
Видео
Обзор матча Босния и Герцеговина – Катар голы и лучшие моменты (Видео)
25 июня
ЧМ-2026. Босния и Герцеговина победила Катар (3:1), финишировав третьей в группе
24 июня
1
Босниец Алайбегович вошел в топ-10 самых молодых авторов гола на ЧМ: обошел Месси и Ямаля, но уступил Сычеву
24 июня
Трансляция
Босния и Герцеговина – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2026
24 июня
Чемпионат мира 2026, 24-25 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
24 июня
2
Чемпионат мира 2026, 23-24 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
23 июня
3
Где смотреть матч Босния и Герцеговина – Катар: во сколько прямая трансляция 24 июня 2026
23 июня
Босния и Герцеговина – Катар: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026
23 июня
Чемпионат мира 2026, 22-23 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
22 июня
1
Названы сроки восстановления игрока, получившего переломы в матче ЧМ-2026
19 июня
1
Тренер Канады оценил разгром Катара со счетом 6:0
19 июня
Игрок сборной Канады догнал Месси в споре бомбардиров ЧМ-2026
19 июня
1
Фото
Полузащитник сборной Канады получил тяжелую травму в матче ЧМ-2026
19 июня
1
ЧМ-2026. Хет-трик Дэвида позволил Канаде разгромить Катар (6:0), заканчивавший матч вдевятером
19 июня
4
Трансляция
Канада – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июня 2026
18 июня
Коэффициенты букмекеров на матч: Канада – Катар 19 июня 2026 года
18 июня
Где смотреть матч Канада – Катар: во сколько прямая трансляция 19 июня 2026
18 июня
Андронов допустил, что Россия проиграла бы на ЧМ-2026 Гаити и Катару
14 июня
4
Видео
Обзор матча Катар – Швейцария: голы и лучшие моменты (Видео)
14 июня
ЧМ-2026. Швейцария под руководством экс-тренера «Спартака» упустила победу над Катаром (1:1)
14 июня
6
Трансляция
Катар – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июня 2026
13 июня
Коэффициенты букмекеров на матч: Катар – Швейцария 13 июня 2026 года
12 июня
1
2
3
4
5
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