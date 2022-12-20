Сборная Катара по футболу

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- 20:05 Нидерланды и Сенегал вышли в плей-офф ЧМ-2022, Катар и Эквадор вылетели 3
- 19:55 Впервые в истории хозяин чемпионата мира набрал 0 очков на групповом этапе 3
- 19:54 ЧМ-2022. Нидерланды победили Катар (2:0) и вышли из группы с первого места 1