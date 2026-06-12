Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Катара и сборной Швейцарии состоится 13 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум», начало – в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Форма команд

Катар

Сборная Катара провела 10 последних матчей: 1 победа, 4 ничьи, 5 поражений. Команда забила 7 голов (0.7 за игру) и пропустила 15 (1.5 за игру). В 20% матчей (2 из 10) Катар сыграл на ноль, при этом в 50% встреч проходил вариант «обе забьют».

В последних играх Катар сыграл вничью с Сальвадором (0:0), Оманом (0:0) и Бахрейном (2:2), а также проиграл Ирландии (0:1), Тунису (0:3), Палестине (0:1), Зимбабве (1:2) и России (1:4), при этом единственная победа пришлась на матч с ОАЭ (2:1). Команда испытывает серьeзные проблемы в атаке и регулярно пропускает.

Швейцария

Сборная Швейцарии провела 10 последних матчей: 5 побед, 4 ничьи, 1 поражение. Команда забила 22 гола (2.2 за игру) и пропустила 8 (0.8 за игру). В 50% матчей Швейцария сыграла на ноль, а тотал больше 2.5 проходил также в 50% встреч.

В последних играх швейцарцы обыграли Иорданию (4:1), Швецию (4:1), Словению (2:0), Косово (4:0), сыграли вничью с Австралией (1:1), Норвегией (0:0) и Косово (1:1), а также уступили Германии (3:4). Команда выглядит стабильной и результативной в атаке.

Статистика и игровой баланс

По статистике преимущество на стороне сборной Швейцарии: 22 забитых мяча против 7 у Катара (2.2 против 0.7 за игру). Также швейцарцы значительно надeжнее в обороне – 0.8 пропущенных против 1.5 у соперника.

Катар чаще играет от обороны и низкого темпа, но при этом испытывает сложности с созданием моментов (2.89 удара в створ за матч). Швейцария действует более активно: 11 ударов за игру и почти вдвое больше попаданий в створ.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» ожидают матч с преимуществом сборной Швейцарии за счeт более высокого уровня игры и результативности, однако Катар может попытаться сыграть максимально закрыто и зацепиться за результат.

Рынок «Бетсити» «Фонбет» Победа сборной Катара 13.00 14.00 Ничья 6.50 6.40 Победа сборной Швейцарии 1.23 1.22 Двойной шанс: Катар не проиграет 4.30 4.30 Двойной шанс: Швейцария не проиграет 1.03 1.02 Тотал меньше 2.5 2.17 2.15 Тотал больше 2.5 1.70 1.70 Фора сборной Швейцарии (–1) 1.32 1.30

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Кратко о главных рынках

Исход матча

Сборная Швейцарии выглядит более сбалансированной и результативной командой, которая стабильно создаeт моменты и лучше реализует их. Сборная Катара, напротив, испытывает трудности в атаке и чаще играет от обороны, что ограничивает еe шансы против соперников уровня Швейцарии. Базовый сценарий – преимущество гостей при контроле игры.

Тоталы

Матч имеет смешанный профиль: Швейцария играет результативно (2.2 гола за матч, 50% ТБ 2.5), тогда как Катар действует низово и мало забивает. При этом оборона Катара часто допускает ошибки, что увеличивает вероятность голов. Базовый сценарий – 2–3 мяча в матче.

Форы

Сборная Швейцарии чаще побеждает с контролем игры и разницей в 1–2 мяча, тогда как Катар редко уступает крупно, но часто проигрывает. Поэтому наиболее вероятный сценарий – победа Швейцарии в 1–2 мяча либо аккуратный контроль без разгрома.

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