Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Коэффициенты букмекеров на матч: Катар – Швейцария 13 июня 2026 года

Коэффициенты букмекеров на матч: Катар – Швейцария 13 июня 2026 года

Вчера, 11:08

Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Катара и сборной Швейцарии состоится 13 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум», начало – в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Форма команд

Катар

Сборная Катара провела 10 последних матчей: 1 победа, 4 ничьи, 5 поражений. Команда забила 7 голов (0.7 за игру) и пропустила 15 (1.5 за игру). В 20% матчей (2 из 10) Катар сыграл на ноль, при этом в 50% встреч проходил вариант «обе забьют».

В последних играх Катар сыграл вничью с Сальвадором (0:0), Оманом (0:0) и Бахрейном (2:2), а также проиграл Ирландии (0:1), Тунису (0:3), Палестине (0:1), Зимбабве (1:2) и России (1:4), при этом единственная победа пришлась на матч с ОАЭ (2:1). Команда испытывает серьeзные проблемы в атаке и регулярно пропускает.

Швейцария

Сборная Швейцарии провела 10 последних матчей: 5 побед, 4 ничьи, 1 поражение. Команда забила 22 гола (2.2 за игру) и пропустила 8 (0.8 за игру). В 50% матчей Швейцария сыграла на ноль, а тотал больше 2.5 проходил также в 50% встреч.

В последних играх швейцарцы обыграли Иорданию (4:1), Швецию (4:1), Словению (2:0), Косово (4:0), сыграли вничью с Австралией (1:1), Норвегией (0:0) и Косово (1:1), а также уступили Германии (3:4). Команда выглядит стабильной и результативной в атаке.

Статистика и игровой баланс

По статистике преимущество на стороне сборной Швейцарии: 22 забитых мяча против 7 у Катара (2.2 против 0.7 за игру). Также швейцарцы значительно надeжнее в обороне – 0.8 пропущенных против 1.5 у соперника.

Катар чаще играет от обороны и низкого темпа, но при этом испытывает сложности с созданием моментов (2.89 удара в створ за матч). Швейцария действует более активно: 11 ударов за игру и почти вдвое больше попаданий в створ.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» ожидают матч с преимуществом сборной Швейцарии за счeт более высокого уровня игры и результативности, однако Катар может попытаться сыграть максимально закрыто и зацепиться за результат.

Рынок

«Бетсити»

«Фонбет»

Победа сборной Катара

13.00

14.00

Ничья

6.50

6.40

Победа сборной Швейцарии

1.23

1.22

Двойной шанс: Катар не проиграет

4.30

4.30

Двойной шанс: Швейцария не проиграет

1.03

1.02

Тотал меньше 2.5

2.17

2.15

Тотал больше 2.5

1.70

1.70

Фора сборной Швейцарии (–1)

1.32

1.30

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Кратко о главных рынках

Исход матча

Сборная Швейцарии выглядит более сбалансированной и результативной командой, которая стабильно создаeт моменты и лучше реализует их. Сборная Катара, напротив, испытывает трудности в атаке и чаще играет от обороны, что ограничивает еe шансы против соперников уровня Швейцарии. Базовый сценарий – преимущество гостей при контроле игры.

Тоталы

Матч имеет смешанный профиль: Швейцария играет результативно (2.2 гола за матч, 50% ТБ 2.5), тогда как Катар действует низово и мало забивает. При этом оборона Катара часто допускает ошибки, что увеличивает вероятность голов. Базовый сценарий – 2–3 мяча в матче.

Форы

Сборная Швейцарии чаще побеждает с контролем игры и разницей в 1–2 мяча, тогда как Катар редко уступает крупно, но часто проигрывает. Поэтому наиболее вероятный сценарий – победа Швейцарии в 1–2 мяча либо аккуратный контроль без разгрома.

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!

Еще по теме:
Где смотреть матч Катар – Швейцария: во сколько прямая трансляция 13 июня 2026
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Швейцария Катар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
9
Фото«Будет в идеальной форме к ЧМ»: девушка Ямаля показала его на кровати в маске для лица
09:26
Звезды Голливуда посетили стартовую игру сборной США на ЧМ-2026
08:16
«Остался только один мяч»: сборную Англии обокрали в США во время ЧМ-2026
06:16
3
ЧМ-2026. США стартовали с разгромной победы над Парагваем (4:1)
06:02
4
Новый клуб Юрана, решение «ПСЖ» по Батракову, воспитанник «Манчестер Сити» – в РПЛ и другие новости
01:03
Аленичев уличил бывшего игрока «Зенита» в неэтичном поведении
00:33
2
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
00:15
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
Инсайдер сообщил, когда Модрич закончит карьеру
Вчера, 23:16
3
Все новости
Все новости
Почеттино прокомментировал разгромную победу США над Парагваем в матче ЧМ-2026
08:58
Бышовец – об участнике ЧМ-2026: «Какие были основы физподготовки при мне, такие остались и сейчас»
08:45
Стало известно, сыграет ли Неймар в первом матче сборной Бразилии на ЧМ-2026
08:30
Видео всех голов Чемпионата мира 2026
08:25
ВидеоОбзор матча США – Парагвай: голы и лучшие моменты (Видео)
06:03
Аршавин вынес вердикт сборной Португалии перед ЧМ-2026
00:53
1
Рой Кин раскритиковал футболиста «Локомотива»
00:48
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
ВидеоОбзор матча Канада – Босния и Герцеговина: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 23:58
ФотоИгрок Боснии и Герцеговины вынес мяч из пустых ворот
Вчера, 23:54
ФИФА ответила на претензии в завышении посещаемости ЧМ-2026
Вчера, 23:36
Трамп лично напутствовал сборную США на ЧМ-2026
Вчера, 23:24
Генич одним словом описал церемонию открытия ЧМ-2026 в Канаде
Вчера, 22:51
3
Ибрагимович назвал сборную, которую будет поддерживать на ЧМ-2026
Вчера, 22:37
Роналду выступил с обращением к болельщикам сборной Португалии
Вчера, 21:26
3
Бывшего игрока «Арсенала» не пустили на ЧМ-2026 из-за обвинения в изнасиловании
Вчера, 20:44
2
Смородская назвала «цирком» участие одной из сборных на ЧМ-2026
Вчера, 20:39
7
Сборной России предрекли выход в четвертьфинал в случае участия на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
ВидеоДва фаната заработают по 50 тысяч за просмотр всех матчей ЧМ-2026 в прозрачном кубе
Вчера, 19:29
2
ВидеоРоналду попал в курьезную ситуацию на встрече с премьер-министром Португалии
Вчера, 18:46
2
Аршавин предположил, кто станет главным разочарованием ЧМ-2026
Вчера, 17:57
8
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
Вчера, 17:46
1
В Белом доме сказали, чего ждать от Трампа на ЧМ-2026
Вчера, 17:08
6
Аршавин ответил, кого будет поддерживать на ЧМ-2026
Вчера, 16:55
Роналду сказал, чего ждет от игры Португалии на ЧМ-2026
Вчера, 16:46
2
Экс-игрок сборной Франции – о недопуске судьи из Сомали: «Я вижу этот привкус расизма»
Вчера, 14:49
7
Мбаппе оценил возможность стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Вчера, 13:39
Дуглас Сантос объяснил, почему Анчелотти взял игроков «Зенита» в сборную Бразилии на ЧМ-2026
Вчера, 12:10
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 