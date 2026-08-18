Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, кто нарушал правила дорожного движения на машине, зарегистрированной на ее супруга.
«Это все мои штрафы. Извините», – написала Анна Семак в комментариях под публикацией новости в социальной сети в аккаунте «mash_na_sporte».
- Ранее появилась информация, что тренер получил 72 штрафа за нарушение ПДД в 2026 году. Отмечалось, что Семак уже оплатил 71 постановление на общую сумму 68 400 рублей, а еще один штраф на сумму 750 рублей остался непогашенным.
- Семак возглавляет «Зенит» с 29 мая 2018 года.
Источник: Спортс''