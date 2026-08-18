Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»

Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»

18 августа, 12:32
21

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, кто нарушал правила дорожного движения на машине, зарегистрированной на ее супруга.

«Это все мои штрафы. Извините», – написала Анна Семак в комментариях под публикацией новости в социальной сети в аккаунте «mash_na_sporte».

  • Ранее появилась информация, что тренер получил 72 штрафа за нарушение ПДД в 2026 году. Отмечалось, что Семак уже оплатил 71 постановление на общую сумму 68 400 рублей, а еще один штраф на сумму 750 рублей остался непогашенным.
  • Семак возглавляет «Зенит» с 29 мая 2018 года.

Еще по теме:
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака 4
Семак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции 9
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените» 2
Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1787047286
Какой позор!!!! А ведь Семак до перехода в Зенит, был хорошим мужиком((( а теперь только нытьё о судействе при справедливом проигрыше Родине, и вот сейчас за жену спрятался....тьфуууу
Ответить
evgevg13
1787048482
А ведь по ТВ показывают семью Семака как законопослушную, богобоязненную, ставя их всем в пример. А тут вон оно как...
Ответить
порт
1787048640
Не извиняем.
Ответить
АЛЕКС 58
1787049210
В церковь торопится грехи замаливать,вот и превышает скорость. Или торопилась новое тату на с.р.а.к.е сыроже показать?
Ответить
Павелий
1787049282
А вроде говорила, что живёт по совести, ходит под Богом.... А на деле - Газпром запудрил им всем мозги.
Ответить
NewLife
1787049765
Пора ей уже взять на себя вину за все поражения Динамо и сборной😆
Ответить
baggio80
1787049853
Молодец, жена, закапывай дальше своего муженька. )))))
Ответить
Айболид
1787050788
Админ уже не знает в какую сраку залезть, чтобы компромата желтушного на Зенит нарыть.
Ответить
Semenycch
1787053631
Я кстати сразу подумал, что это штрафы супруги, просто Сергей Богданович с утра до ночи на базе, ему нарушать просто некогда!
Ответить
FWSPM
1787060019
перед законом все равны но некоторые ровнее
Ответить
Главные новости
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
9
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
120
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
10
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
Все новости
Все новости
Тренер «Ростова» отреагировал на 0:3 от «Спартака»
20:37
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
1
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
119
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
10
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
18:26
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
18:15
2
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
18:07
2
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
18:00
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:46
4
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
17:31
1
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
17:24
1
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
4
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
14
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
7
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
1
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
2
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
6
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
6
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+