Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, кто нарушал правила дорожного движения на машине, зарегистрированной на ее супруга.

«Это все мои штрафы. Извините», – написала Анна Семак в комментариях под публикацией новости в социальной сети в аккаунте «mash_na_sporte».