ЧМ-2026. Швейцария под руководством экс-тренера «Спартака» упустила победу над Катаром (1:1)

Сборная Швейцарии в 1-м туре чемпионата мира-2026 не победила Катар. Единственный гол европейцев в первом тайме с пенальти забил Брель Эмболо.

Катар на 90+4 минуте спас гол Буалема Хухи.

Швейцарию тренирует Мурат Якин, работавший со «Спартаком». Во главе Катара – Хулен Лопетеги, тренировавший «Реал» и сборную Испании.

Встреча прошла в Санта-Кларе. Ее обслуживал судья из Гондураса Саид Мартинес. Посещаемость матча – 67 966 зрителей.

После 1-го тура у группе В у всех команд по одному очку. Накануне Канада и Босния и Герцеговина тоже сыграли 1:1.