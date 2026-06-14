ЧМ-2026. Швейцария под руководством экс-тренера «Спартака» упустила победу над Катаром (1:1)

Сборная Швейцарии в 1-м туре чемпионата мира-2026 не победила Катар. Единственный гол европейцев в первом тайме с пенальти забил Брель Эмболо.
Катар на 90+4 минуте спас гол Буалема Хухи.
Швейцарию тренирует Мурат Якин, работавший со «Спартаком». Во главе Катара – Хулен Лопетеги, тренировавший «Реал» и сборную Испании.
Встреча прошла в Санта-Кларе. Ее обслуживал судья из Гондураса Саид Мартинес. Посещаемость матча – 67 966 зрителей.
После 1-го тура у группе В у всех команд по одному очку. Накануне Канада и Босния и Герцеговина тоже сыграли 1:1.
Чемпионат мира. Группа B. 1 тур
Катар - Швейцария - 1:1 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Б. Эмболо, 17 (с пенальти); 1:1 - Б. Хухи, 90+4.
Источник: «Бомбардир»