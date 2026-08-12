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Платини назвал Сафонова «решетом»

12 августа, 21:57
10

Бывший президент УЕФА Мишель Платини критически высказался об игре вратарей и защитников по итогам первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов-2025/26 «ПСЖ»«Бавария».

  • Парижане победили со счетом 5:4.
  • В ответной встрече была зафиксирована ничья 1:1.
  • В обеих играх ворота «ПСЖ» защищал россиянин Матвей Сафонов.

«Люди говорили о «матче века», хотя лично мне больше понравилась ответная игра.

Вратари как решето, а защитники еще более дырявые. Они пропустили девять голов, и мы называем это матчем века?

Мы действительно живем в мире шоу-бизнеса», – заявил Платини.

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Источник: L’Equipe
Лига чемпионов Бавария ПСЖ Нойер Мануэль Сафонов Матвей Платини Мишель
Комментарии (10)
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Антрацитовый волхв
1786561234
Не кукарекай, Скотини.
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Rabinovi_ch
1786561277
Пошел нхй!
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Интерес
1786563252
Не, у наших лохов это называется "высочайшим мастерством"!
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DeStar
1786570123
так посмотри целую коллекцию матчей условных урал - уфа
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Чилим.
1786583709
Себя бы вспомнил в "лучшие" годы.
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bset
1786607274
Как обычно) Заголовок, что россиянина оскорбили) Сама новость - команды сыграли без защиты и кучу голов друг другу запустили. А по существу - если бы защита и вратари отработали на 100% и был бы 0:0, кто бы назвал этот мачт матчем века? Все интересно смотреть голы. Эмоции, интрига. Всегда бы защите такой дырявой быть - было бы интереснее.
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