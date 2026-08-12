Платини назвал Сафонова «решетом»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини критически высказался об игре вратарей и защитников по итогам первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов-2025/26 «ПСЖ» – «Бавария».

Парижане победили со счетом 5:4.

В ответной встрече была зафиксирована ничья 1:1.

В обеих играх ворота «ПСЖ» защищал россиянин Матвей Сафонов.

«Люди говорили о «матче века», хотя лично мне больше понравилась ответная игра.

Вратари как решето, а защитники еще более дырявые. Они пропустили девять голов, и мы называем это матчем века?

Мы действительно живем в мире шоу-бизнеса», – заявил Платини.