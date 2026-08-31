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  • Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»

Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»

31 августа, 10:08
3

Трехкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини сказал, кто должен получить приз в этом году.

«Это сложно, потому что в течение десяти лет мы наблюдали эпоху «Месси – Роналду – Роналду – Месси». Теперь [«Золотой мяч»] стал гораздо более открытым, мы видели это в прошлом году.

Поэтому я не стану называть имена, но я думаю, что самый результативный в этом списке – Килиан [Мбаппе]. Мы видели, что Родри очень важен для команды, он провел отличный чемпионат мира. Самый талантливый футболист – Ламин Ямаль. Фабиан Руис, который выиграл все, что только можно... Уже четверо. Но я бы предпочел игрока «ПСЖ», Кварацхелию.

Он выиграл с «ПСЖ» Лигу чемпионов. Поэтому я ставлю на него, но я не говорил, что он мой фаворит. Есть четыре или пять игроков, которые заслуживают награды. Килиан провел фантастический сезон, был лучшим бомбардиром, но, к сожалению, люди скажут, что он ничего не выиграл. Есть и другие, которые многое выиграли, но не были лучшими бомбардирами», – сказал Платини.

  • Обладатель «Золотого мяча» будет объявлен 26 октября.
  • В 2025 году приз выиграл нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

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Источник: L'Equipe
Франция. Лига 1 Испания. Примера Реал ПСЖ Мбаппе Килиан Кварацхелия Хвича Платини Мишель
Комментарии (3)
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laynisov
1788164581
Комментарий скрыт модератором
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Romeo 123
1788169025
Главное не гном
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aldo conte
1788172524
Платини зря топит за Хвичу. "Золотой мяч" не может получить футболист, не участвующий в чемпионате мира. Если бы это был год отборочных игр, тогда другое дело. Но когда проходят чемпионаты мира и Евро, то лучшим из лучших может быть тот, кто участвовал в главных футбольных соревнованиях года.
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