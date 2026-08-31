Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»

Трехкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини сказал, кто должен получить приз в этом году.

«Это сложно, потому что в течение десяти лет мы наблюдали эпоху «Месси – Роналду – Роналду – Месси». Теперь [«Золотой мяч»] стал гораздо более открытым, мы видели это в прошлом году.

Поэтому я не стану называть имена, но я думаю, что самый результативный в этом списке – Килиан [Мбаппе]. Мы видели, что Родри очень важен для команды, он провел отличный чемпионат мира. Самый талантливый футболист – Ламин Ямаль. Фабиан Руис, который выиграл все, что только можно... Уже четверо. Но я бы предпочел игрока «ПСЖ», Кварацхелию.

Он выиграл с «ПСЖ» Лигу чемпионов. Поэтому я ставлю на него, но я не говорил, что он мой фаворит. Есть четыре или пять игроков, которые заслуживают награды. Килиан провел фантастический сезон, был лучшим бомбардиром, но, к сожалению, люди скажут, что он ничего не выиграл. Есть и другие, которые многое выиграли, но не были лучшими бомбардирами», – сказал Платини.