Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»

Правый защитник «Зенита» Сергей Волков пожаловался на дефицит игровой практики.
– Как себя чувствуете сейчас?
– Отлично!
– Прошлая травма не беспокоит?
– Нет. Готов входить в игру потихоньку. Заряд сил лучше, чем когда-либо.
– Устраивает ли игровое время, которое ты сейчас получаешь?
– Естественно, недоволен, я играю мало, поэтому планирую выигрывать конкуренцию и играть!
- 23-летний Волков – воспитанник «Краснодара».
- Он перешел в «Зенит» два года назад за 5 миллионов евро
- В прошлом сезоне фулбек был в аренде в «Сочи».
- В новом сезоне в его активе лишь выход на замену в концовке матча за Суперкубок России.
Источник: «Советский спорт»