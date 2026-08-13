Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»

Правый защитник «Зенита» Сергей Волков пожаловался на дефицит игровой практики.

– Как себя чувствуете сейчас?

– Отлично!

– Прошлая травма не беспокоит?

– Нет. Готов входить в игру потихоньку. Заряд сил лучше, чем когда-либо.

– Устраивает ли игровое время, которое ты сейчас получаешь?

– Естественно, недоволен, я играю мало, поэтому планирую выигрывать конкуренцию и играть!