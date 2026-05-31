«Сочи» объявил об уходе шести игроков

«Сочи», вылетевший в Первую лигу по итогам сезона РПЛ, объявил об уходе шестерых футболистов. У всех игроков истекли арендные соглашения.

Клуб расстался с защитником Сергеем Волковым, полузащитниками Максимом Мухиным, Дмитрием Васильевым и Антоном Зиньковским, а также нападающими Густаво Сантосом и Артeмом Корнеевым.

«Сочи» благодарит игроков за профессионализм и самоотдачу, а также желает им успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении пресс-службы клуба.