«Сочи» объявил об уходе шести игроков

«Сочи», вылетевший в Первую лигу по итогам сезона РПЛ, объявил об уходе шестерых футболистов. У всех игроков истекли арендные соглашения.
Клуб расстался с защитником Сергеем Волковым, полузащитниками Максимом Мухиным, Дмитрием Васильевым и Антоном Зиньковским, а также нападающими Густаво Сантосом и Артeмом Корнеевым.
«Сочи» благодарит игроков за профессионализм и самоотдачу, а также желает им успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении пресс-службы клуба.
- «Сочи» финишировал последним в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 30 турах.
- Главным тренером команды остается Игорь Осинькин.
- Сезон в Первой лиге стартует в июле.
Источник: телеграм-канал «Сочи»