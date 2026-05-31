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«Сочи» объявил об уходе шести игроков

31 мая, 15:14
3

«Сочи», вылетевший в Первую лигу по итогам сезона РПЛ, объявил об уходе шестерых футболистов. У всех игроков истекли арендные соглашения.

Клуб расстался с защитником Сергеем Волковым, полузащитниками Максимом Мухиным, Дмитрием Васильевым и Антоном Зиньковским, а также нападающими Густаво Сантосом и Артeмом Корнеевым.

«Сочи» благодарит игроков за профессионализм и самоотдачу, а также желает им успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

  • «Сочи» финишировал последним в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 30 турах.
  • Главным тренером команды остается Игорь Осинькин.
  • Сезон в Первой лиге стартует в июле.

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Источник: телеграм-канал «Сочи»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Сочи Зиньковский Антон Мухин Максим Волков Сергей Васильев Дмитрий Корнеев Артём Сантос Густаво
Комментарии (3)
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sochi-2013
1780235214
неудачная пародия на смешное недоразумение
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FCSpartakM
1780235727
Осинькин, конечно, тот еще дядя. С таким составом в футбол поиграли туров 5 от силы. Предсмертная агония. Когда уже поймут люди, что он очередной физрук
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