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  • «Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности

«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности

12 августа, 20:33
15

Инсайдер Иван Карпов рассказал о давлении на Юрия Горшкова со стороны «Зенита».

По его информации, в петербургском клубе заставляли крайнего защитника выбрать «Оренбург» вместо «Крыльев Советов».

«В последние недели, по моим данным, парню не давали полноценно тренироваться с основой, убеждая в необходимости отправиться в «Оренбург».

Юра этого не хотел, он настаивал на варианте с «Крыльями». И похоже добился своего – на днях аренда с правом выкупа в команду Булатова должна таки случиться», – сообщил источник.

  • Два года назад «Зенит» купил Горшкова у «Крыльев Советов» за 120 миллионов рублей.
  • В прошлом сезоне фулбек провел лишь 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.
  • Его контракт с сине-бело-голубыми истекает следующим летом.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Оренбург Горшков Юрий
Комментарии (15)
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Айболид
1786556704
С каких пор бромантаовые бредни "зеркального ваньки" , стали именоваться подробностями ?
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Freyd
1786556926
Нефиг сидеть на лавке
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Одьяно
1786557912
Брысь, мазутня!!!
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ТяжелаяАртиллерия
1786558958
Комментарий скрыт модератором
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BarStep
1786560152
Сказочник А так, конечно странная была покупка
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FCSpartakM
1786560165
писал тут еще пару лет назад, что чел с карьерой закончил, раз решил сесть под Сантоса. Теперь придется ждать, пока контракта истечет.
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темирхан
1786630163
А этому дурачку кто на кукарекал? сам Миллер пришел и сообщил? хорошо ночью лежать и выдумывать что-нибудь! ТОРМОЗ!
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темирхан
1786630215
Карпов реально ДЕБИЛ! что вы его сюда суете!?
Ответить
alefreddy
1786708601
как Мюллер сказал так и будет
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andr45
1786719368
ЧЕРДАНЦЕВ по поводу отстранения Соболева от тренировок «Я не помню подобных примеров в европейских клубах, чтобы игроков наказывали и отстраняли от тренировок.» Матч ТВ  24 июля 2024 г. Интересно, что эта слякоть скажет на этот раз))
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