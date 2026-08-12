«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности

Инсайдер Иван Карпов рассказал о давлении на Юрия Горшкова со стороны «Зенита».

По его информации, в петербургском клубе заставляли крайнего защитника выбрать «Оренбург» вместо «Крыльев Советов».

«В последние недели, по моим данным, парню не давали полноценно тренироваться с основой, убеждая в необходимости отправиться в «Оренбург».

Юра этого не хотел, он настаивал на варианте с «Крыльями». И похоже добился своего – на днях аренда с правом выкупа в команду Булатова должна таки случиться», – сообщил источник.