«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности

Инсайдер Иван Карпов рассказал о давлении на Юрия Горшкова со стороны «Зенита».
По его информации, в петербургском клубе заставляли крайнего защитника выбрать «Оренбург» вместо «Крыльев Советов».
«В последние недели, по моим данным, парню не давали полноценно тренироваться с основой, убеждая в необходимости отправиться в «Оренбург».
Юра этого не хотел, он настаивал на варианте с «Крыльями». И похоже добился своего – на днях аренда с правом выкупа в команду Булатова должна таки случиться», – сообщил источник.
- Два года назад «Зенит» купил Горшкова у «Крыльев Советов» за 120 миллионов рублей.
- В прошлом сезоне фулбек провел лишь 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.
- Его контракт с сине-бело-голубыми истекает следующим летом.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова