Волков из «Зенита» пожаловался на прилетевшую от фанатов «Спартака» бутылку

Защитник «Зенита» Сергей Волков высказался о поведении болельщиков «Спартака» на суперкубковом матче.

«Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.

Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

Сезон РПЛ стартует 24 июля.

– Как относитесь к мнению, что «Спартак» переиграл вас?

– Ну, трофей же выиграли мы по итогу. У меня положительные впечатления об игре.

– Говорят, что жеребьевки не было. Что скажете об этом?

– Не знаю, не могу ответить на этот вопрос.

– Как оцените празднование Соболева перед болельщиками?

– Честно, я был повернут к нашим болельщикам. Не видел, как он праздновал.

– Он показал им свою фамилию, яро отпраздновал перед болельщиками «Спартака», за что в него кинули бутылки.

– Бутылка, кстати, мне прилетела в голову. Ничего хорошего не вижу, когда в людей кидают бутылки.

– А вот так голы праздновать перед фанатами – правильно?

– Не буду ничего комментировать.