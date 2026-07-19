Волков из «Зенита» пожаловался на прилетевшую от фанатов «Спартака» бутылку

Защитник «Зенита» Сергей Волков высказался о поведении болельщиков «Спартака» на суперкубковом матче.
- «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
- Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
- Сезон РПЛ стартует 24 июля.
– Как относитесь к мнению, что «Спартак» переиграл вас?
– Ну, трофей же выиграли мы по итогу. У меня положительные впечатления об игре.
– Говорят, что жеребьевки не было. Что скажете об этом?
– Не знаю, не могу ответить на этот вопрос.
– Как оцените празднование Соболева перед болельщиками?
– Честно, я был повернут к нашим болельщикам. Не видел, как он праздновал.
– Он показал им свою фамилию, яро отпраздновал перед болельщиками «Спартака», за что в него кинули бутылки.
– Бутылка, кстати, мне прилетела в голову. Ничего хорошего не вижу, когда в людей кидают бутылки.
– А вот так голы праздновать перед фанатами – правильно?
– Не буду ничего комментировать.