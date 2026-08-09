Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча с «Краснодаром».

Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась поражением красно-белых со счетом 1:2.

На гол Манфреда Угальде краснодарцы ответили забитыми мячами Лукаса Оласы и Жоау Батчи.

«Краснодар» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с шестью очками располагается на третьей строчке.

«Нам удалось хорошо начать игру, забить быстрый гол, повести в счете, но мы не смогли сохранить преимущество, через 3–4 минуты пропустили гол, во второй контратаке они забили второй. После этого нам было непросто. Мы создали достаточно моментов во втором тайме, чтобы добиться ничьей, но таков футбол. Если ты недостаточно хладнокровен, не реализуешь моменты, то результат налицо.

После забитого мяча не удалось удержать этот момент, два пропущенных гола стали шоком для всей команды. В первом тайме было очень тяжело. Во втором тайме удалось создать больше, мы доминировали, но результата не добились.

Характер игры определялся счетом, «Краснодар» вышел защищать результат, играть в более оборонительной манере, использовал контратаки. Мы хотели доминировать, играть более агрессивно, моменты были, но реализовать их мы не смогли.

Атмосфера была прекрасная, как и всегда, жаль, что не удалось порадовать болельщиков. Простите, что не смогли одержать победу», – сказал Карседо.