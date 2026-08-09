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Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»

9 августа, 22:43
11

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча с «Краснодаром».

  • Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась поражением красно-белых со счетом 1:2.
  • На гол Манфреда Угальде краснодарцы ответили забитыми мячами Лукаса Оласы и Жоау Батчи.
  • «Краснодар» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с шестью очками располагается на третьей строчке.

«Нам удалось хорошо начать игру, забить быстрый гол, повести в счете, но мы не смогли сохранить преимущество, через 3–4 минуты пропустили гол, во второй контратаке они забили второй. После этого нам было непросто. Мы создали достаточно моментов во втором тайме, чтобы добиться ничьей, но таков футбол. Если ты недостаточно хладнокровен, не реализуешь моменты, то результат налицо.

После забитого мяча не удалось удержать этот момент, два пропущенных гола стали шоком для всей команды. В первом тайме было очень тяжело. Во втором тайме удалось создать больше, мы доминировали, но результата не добились.

Характер игры определялся счетом, «Краснодар» вышел защищать результат, играть в более оборонительной манере, использовал контратаки. Мы хотели доминировать, играть более агрессивно, моменты были, но реализовать их мы не смогли.

Атмосфера была прекрасная, как и всегда, жаль, что не удалось порадовать болельщиков. Простите, что не смогли одержать победу», – сказал Карседо.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (11)
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nik55
1786305201
Комментарий удален пользователем
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nik55
1786305635
сади Максименко на лавку пока не поздно
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BVG4
1786306034
Дык, вроде как опять, до матча, начали из гофрированного картона (ну того, из которого упаковочные коробки в магазинах делают) чемпиёнские медальки вырезать и позолоченной краской покрывать... Особенно после того, как отлахматили Даку...
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NewLife
1786308888
Не забудь Литвинову и пупсу премии выписать.Зачем ставить Жедсона на край в оборону, а Зобнина в полузащиту, для чего покупали Параду🙄
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САДЫЧОК
1786309288
Не тренер! Поражение- это его полностью! Не для чемпионской гонки! Какой нибудь Евсеев намного сильнее!
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ТяжелаяАртиллерия
1786329425
Комментарий скрыт модератором
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$+Информация по Матчам$
1786335136
Приветствуем!! Кому нужны Инсайды 100% По матчам? Пример; Футбол Индия Региональный Кубок 08:30 мск Динтар - Канан Венг Первый Тайм Тотал Больше 1,5 Коэффициент 2,00 (На данное событие есть Коэффициент Около 14) Связь с нами; Почта - stav4ik@list.ru (Данные записывайте сразу или сохраняйте! В интернете такой Информации не найти) Есть Прямой Источник по матчам Коэффициент 14 ставка Халявa,на весь матч Информация! Если нужен Коэффициент 14 пишем!! (Вчера все Хорошо подняли?)
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zigbert
1786347018
Эта игра станет хорошим уроком как для тренера так и для всей команды.
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Интерес
1786349120
Не вина-вата-я-я-яа,ани удачно папали!
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