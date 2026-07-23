КДК объяснил, почему отказал «Спартаку» в переигровке Суперкубка

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объяснил отклонение протеста «Спартака» на результат суперкубкового матча против «Зенита».

«В заседании приняли участие делегат, главный судья, представители Департамента безопасности РФС. КДК установил, что решение о непроведении жеребьeвки перед пробитием послематчевых пенальти принял главный арбитр на основании информации от координационного штаба по соображениям безопасности, что полностью соответствует пункту правил игры.

В соответствии с правилами игры в футбол и дисциплинарным регламентом решение об аннулировании результата сыгранного матча принимается на основании грубого нарушения правил игры. К этому относятся инфраструктурные нарушения. Несоответствие размера ворот, размера футбольного поля, разметки и прочее. И регламентные нарушения, например, участие в матче дисквалифицированного или не заявленного в установленном порядке футболиста.

Следовательно, проведение жеребьeвки по соображениям безопасности не является нарушением правил игры. На основании этого КДК принял решение отказать ФК «Спартак» Москва в удовлетворении протеста и оставить результат матча без изменения», – сказал Григорьянц в видео в телеграм-канале РФС.