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  • КДК объяснил, почему отказал «Спартаку» в переигровке Суперкубка

КДК объяснил, почему отказал «Спартаку» в переигровке Суперкубка

23 июля, 18:05
10

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объяснил отклонение протеста «Спартака» на результат суперкубкового матча против «Зенита».

«В заседании приняли участие делегат, главный судья, представители Департамента безопасности РФС. КДК установил, что решение о непроведении жеребьeвки перед пробитием послематчевых пенальти принял главный арбитр на основании информации от координационного штаба по соображениям безопасности, что полностью соответствует пункту правил игры.

В соответствии с правилами игры в футбол и дисциплинарным регламентом решение об аннулировании результата сыгранного матча принимается на основании грубого нарушения правил игры. К этому относятся инфраструктурные нарушения. Несоответствие размера ворот, размера футбольного поля, разметки и прочее. И регламентные нарушения, например, участие в матче дисквалифицированного или не заявленного в установленном порядке футболиста.

Следовательно, проведение жеребьeвки по соображениям безопасности не является нарушением правил игры. На основании этого КДК принял решение отказать ФК «Спартак» Москва в удовлетворении протеста и оставить результат матча без изменения», – сказал Григорьянц в видео в телеграм-канале РФС.

  • «Спартак» попросил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.
  • Клуб считает, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».
  • «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти.

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Источник: телеграм-канал «Спартак Информ»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (10)
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Semenycch
1784819906
Да парнокопытное стадо и не надеялось на аннулирование результата, им нужен был повод для визга! Визжите, парнокопытные!
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Цугундeр
1784820225
))) Там ещё в конце документа, внизу маленькими -малюсенькими букАффками приписано... рылом не вышли.)
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ПалкоВводецъ007
1784820485
Даже прохряковское КДК признала правильность работы судьи, а свинарня всё ноет. Гыгыгы
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...уефан
1784820747
...занавес! В ложе вяло аплодирует Миллер. Надеюсь, аудиозаписи переговоров службы безопасности и главного арбитра были приведены в качестве доказательной базы? И их синхронизация с действиями на трибунах и на поле тоже была проведена и предоставлена истцам? Ну, тогда конечно! Или ничего этого не было?...
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timon2401
1784822003
Выход один… Если руководство ничего не может сделать, бойкотировать все матчи ЗПРФ пустыми трибунами, куда бы эти газпромовские проститутки ни приезжали…
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Strige
1784822024
Кто бы сомневался.. И причем тут Газпром? )))
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NewLife
1784823435
Б.омжи не только опозоренные трусостью сыграть еще раз, но и очень опасливые, особенно те, кто в креслах где то видят опасность😆
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avera
1784831857
Интересно,как визжать начнут те, кто с севера если все изменится и они лишаться финподдержки и главного болельщика.
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ОК, Зенит!
1784918017
Спартак и справедливость… пипец, куда мир катится.
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