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«Спартак» потребовал переигровки матча с «Зенитом»

Сегодня, 12:13
15

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за OLIMPBET Суперкубок России с «Зенитом» (1:1, по пенальти 2:4).

«Футбольный клуб «Спартак» подал протест с требованием переигровки в связи с нарушением правил игры. Поэтому мы рассмотрим сразу и протест по данному вопросу», – сказал Григорьянц.

  • Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым.
  • Перед серией пенальти без жребия было принято решение бить пенальти в ворота, за которыми находились болельщики «Зенита».

Источник: телеграм-канал РФС
Суперкубок России Спартак Зенит Григорьянц Артур Буланов Евгений
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Semenycch
1784798392
😄👋 Если это не ложь, то руководители Спартака полные идиоты!!! Да и все кто связан со Спартаком! Они лишь нарвутся на очередное и волне справедливое унижение Спартака! Вот клоуны!
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Semenycch
1784798615
За такие поступки Спартак нужно отправить в 1-ю лигу! 😃
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Айболид
1784798783
... Матч провести в тарасовке, ночью...и чтоб Зенит без вратаря играл.
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ТяжелаяАртиллерия
1784799383
Такого, даже я не ожидал!))) Пусть Краснодыр требует переигровки Динамо -Краснодыр!
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...уефан
1784799738
..."Это будет хорошая сделка!" Спартак максимально повысил ставки. Но сойдутся на том, что сделают крайними Буланова и Соболева... Идёт подготовка к началу сезона...
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Romeo 123
1784800431
Ну тогда пусть подают протест переигровки полностью турнира , может ещё какие обиды остались на кого то
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ТяжелаяАртиллерия
1784800689
Паренёк написал: "Спартак - это не футбольный клуб в привычном смысле, это явление более близкое к медиафутболу. Им нужен не футбол, а инфоповоды, хайп, скандалы, а образ жертвы для них важнее игры. Не в бровь, а в глаз.
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Цугундeр
1784800785
)))))) Отняли из под носу цацку у ребят. Очень жалко поросят.) И визжат и скулят и матерятся..
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zra78
1784800830
Надеюсь это вброс
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DMитрий
1784801045
Представте себе обиженного клоуна, который сильно трудился на сцене, но над которым никто не посмеялся, обозлённого на всех и рвущего себе волосы в гримёрке. Вот так выглядит сейчас спартак.
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