«Спартак» потребовал переигровки матча с «Зенитом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за OLIMPBET Суперкубок России с «Зенитом» (1:1, по пенальти 2:4).

«Футбольный клуб «Спартак» подал протест с требованием переигровки в связи с нарушением правил игры. Поэтому мы рассмотрим сразу и протест по данному вопросу», – сказал Григорьянц.