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Раиса сообщила, что Данило не хочет в «Зенит»

23 июля, 21:27
8

«Зенит» предложил «Ботафого» сумму выше отступных за полузащитника Данило ради согласования рассрочки. Об этом сообщила журналистка Goal Brasil Раиса Симплисио.

В контракте игрока содержится пункт о выкупе для зарубежных клубов в размере 20 миллионов евро. Петербургский клуб превысил эту сумму, чтобы убедить бразильскую сторону разбить платеж на несколько траншей.

При этом сам Данило не рассматривает вариант с переездом в Россию и не планирует переходить в «Зенит».

  • Помимо петербургского клуба, на полузащитника претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
  • В этом сезоне чемпионата Бразилии Данило провел 12 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативных паса.
  • 25-летний Данило на ЧМ-2026 сыграл в 4 матчах за сборную Бразилии, в каждом из которых выходил на замену.

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Источник: аккаунт Раисы Симплисио в Х
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Ботафого Зенит Данило
Комментарии (8)
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Айболид
1784833751
Да и буй с ним , Раиса Максимовна , с Данилой вашим !
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FCSpartakM
1784836836
самое смешное, что зеня еще простит долг за Артурика. Они поэтому постоянно торгуют именно с Ботафого
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Willow
1784836875
Рая, ох ты какая!
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Жорик кекс обжорик
1784840393
когда тобою интересуются из МЮ и НК, странно переходить в какой то зенит, где кучка таких же бегает... Ну и тренер еще балбес.
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шахта Заполярная
1784843470
Не хочет этот данило к немытым, возьмите данилку с накладными грудями и звездой на голове. Не на поле, так хоть в раздевалке пригодится
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АЛЕКС 58
1784853743
Позориться не хочет в поМойке.
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Бумбраш
1784859747
В помойку только чуханы идут .Данило оказался другим
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