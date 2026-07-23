Раиса сообщила, что Данило не хочет в «Зенит»

«Зенит» предложил «Ботафого» сумму выше отступных за полузащитника Данило ради согласования рассрочки. Об этом сообщила журналистка Goal Brasil Раиса Симплисио.
В контракте игрока содержится пункт о выкупе для зарубежных клубов в размере 20 миллионов евро. Петербургский клуб превысил эту сумму, чтобы убедить бразильскую сторону разбить платеж на несколько траншей.
При этом сам Данило не рассматривает вариант с переездом в Россию и не планирует переходить в «Зенит».
- Помимо петербургского клуба, на полузащитника претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
- В этом сезоне чемпионата Бразилии Данило провел 12 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативных паса.
- 25-летний Данило на ЧМ-2026 сыграл в 4 матчах за сборную Бразилии, в каждом из которых выходил на замену.
Источник: аккаунт Раисы Симплисио в Х